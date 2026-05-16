Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260516/iran-la-peor-derrota-de-la-historia-de-eeuu-1173470535.html
Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
Sputnik Mundo
Zugzwang, en ajedrez, es cuando cualquier movimiento solo empeora la situación del jugador. Es lo que le pasó a Donald Trump en su agresión contra Irán. A... 16.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-16T15:00+0000
2026-05-16T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173471851_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_088daf0509544143d50513ffa4a8b218.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
Sputnik Mundo
Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
2026-05-16T15:00+0000
true
PT34M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173471851_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d3aa03c51af4e1c25e3a386d3ec7cbf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?

15:00 GMT 16.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
Zugzwang, en ajedrez, es cuando cualquier movimiento solo empeora la situación del jugador. Es lo que le pasó a Donald Trump en su agresión contra Irán. A diferencia de las otras derrotas sufridas por EEUU en su historia, esta es "irreparable" e "irreversible", sentencian analistas en Washington.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:14 ¿Estamos a puertas de una nueva pandemia?
08:40 Escándalo en torno a los biolaboratorios de EEUU en el extranjero
11:40 Prestigiosa revista de EEUU da por "total" e "irreparable" la derrota de Donald Trump en Oriente Medio
19:20 EEUU paraliza gigantescos radiotelescopios chinos en América Latina
26:40 Nicaragua hace una apuesta correcta en sus relaciones internacionales
30:23 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала