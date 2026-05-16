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Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
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Zugzwang, en ajedrez, es cuando cualquier movimiento solo empeora la situación del jugador. Es lo que le pasó a Donald Trump en su agresión contra Irán. A... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
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Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?
Zugzwang, en ajedrez, es cuando cualquier movimiento solo empeora la situación del jugador. Es lo que le pasó a Donald Trump en su agresión contra Irán. A diferencia de las otras derrotas sufridas por EEUU en su historia, esta es "irreparable" e "irreversible", sentencian analistas en Washington.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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