https://noticiaslatam.lat/20260516/iran-la-peor-derrota-de-la-historia-de-eeuu-1173470535.html

Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?

Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU?

Sputnik Mundo

Zugzwang, en ajedrez, es cuando cualquier movimiento solo empeora la situación del jugador. Es lo que le pasó a Donald Trump en su agresión contra Irán. A... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T15:00+0000

2026-05-16T15:00+0000

2026-05-16T15:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173471851_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_088daf0509544143d50513ffa4a8b218.jpg

En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU? Sputnik Mundo Irán: ¿la peor derrota de la historia de EEUU? 2026-05-16T15:00+0000 true PT34M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео