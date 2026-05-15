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El gran fracaso de Trump en China
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Donald Trump no solo lucía débil en su visita a China, sino que también lo estaba. Se presentó ante Xi Jinping sin tener cartas y desde el primer momento se... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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El gran fracaso de Trump en China
Donald Trump no solo lucía débil en su visita a China, sino que también lo estaba. Se presentó ante Xi Jinping sin tener cartas y desde el primer momento se encontró con un balde de agua fría por parte del gigante asiático, mientras que los escasos acuerdos firmados contrastan enormemente con las vanas expectativas del mandatario estadounidense.
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