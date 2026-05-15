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El gran fracaso de Trump en China

El gran fracaso de Trump en China

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Donald Trump no solo lucía débil en su visita a China, sino que también lo estaba. Se presentó ante Xi Jinping sin tener cartas y desde el primer momento se... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

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