Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260515/el-gran-fracaso-de-trump-en-china-1173472686.html
El gran fracaso de Trump en China
El gran fracaso de Trump en China
Sputnik Mundo
Donald Trump no solo lucía débil en su visita a China, sino que también lo estaba. Se presentó ante Xi Jinping sin tener cartas y desde el primer momento se... 15.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-15T19:00+0000
2026-05-15T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173473864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bedc4c40655f77da8d90c0e3027a172.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El gran fracaso de Trump en China
Sputnik Mundo
El gran fracaso de Trump en China
2026-05-15T19:00+0000
true
PT43M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173473864_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2e915d7a71c0fb4a1ee9ea1f471720e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

El gran fracaso de Trump en China

19:00 GMT 15.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
Donald Trump no solo lucía débil en su visita a China, sino que también lo estaba. Se presentó ante Xi Jinping sin tener cartas y desde el primer momento se encontró con un balde de agua fría por parte del gigante asiático, mientras que los escasos acuerdos firmados contrastan enormemente con las vanas expectativas del mandatario estadounidense.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:52 Xi se impone sobre Trump en la cumbre en Pekín
08:56 Trump se va de China con las manos vacías
18:32 Sarmat: la respuesta rusa al desmantelamiento de la arquitectura de seguridad global
27:14 ¿Empieza Europa a dar marcha atrás en su belicismo antirruso?
30:39 El atentado contra el futuro de Argentina
42:25 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала