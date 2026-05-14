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Hondurasgate: qué oculta la filtración de audios que sacude a Latinoamérica
Hondurasgate: qué oculta la filtración de audios que sacude a Latinoamérica
Sputnik Mundo
La filtración de audios con planes de desestabilización para países con gobiernos progresistas, en los que tendría participación un expresidente hondureño y... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
La filtración de audios con planes de desestabilización para países con gobiernos progresistas, en los que tendría participación un expresidente hondureño y hasta el primer ministro israelí, ha prendido las alarmas en Latinoamérica, debido al riesgo para la democracia y la soberanía continental que ello significa.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para saber más en profundidad acerca de:
00:19
Introducción del programa.
01:52
La revelación de audios que hace temblar a Latinoamérica.
09:31
Desestabilización por medio de una estructura de desinformación.
22:35
Las reacciones de los líderes que serían blanco del boicot.
28:02
Crónicas de lo absurdo.