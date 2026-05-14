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Europa pide diálogo y Putin pone condiciones
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Rusia acabó siendo un hueso imposible de roer, mientras que las crisis internacionales como la energética fuerzan a Europa a replantear las relaciones con su... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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Europa pide diálogo y Putin pone condiciones
Rusia acabó siendo un hueso imposible de roer, mientras que las crisis internacionales como la energética fuerzan a Europa a replantear las relaciones con su gran vecino. Vladímir Putin no rechaza negociar con el Viejo Continente, pero pone dos condiciones clave.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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