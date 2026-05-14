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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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Europa pide diálogo y Putin pone condiciones
Europa pide diálogo y Putin pone condiciones
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Rusia acabó siendo un hueso imposible de roer, mientras que las crisis internacionales como la energética fuerzan a Europa a replantear las relaciones con su... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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Europa pide diálogo y Putin pone condiciones

19:00 GMT 14.05.2026
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Rusia acabó siendo un hueso imposible de roer, mientras que las crisis internacionales como la energética fuerzan a Europa a replantear las relaciones con su gran vecino. Vladímir Putin no rechaza negociar con el Viejo Continente, pero pone dos condiciones clave.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:57 ¿Por qué Rusia hizo su desfile del Día de la Victoria sin equipo militar?
07:49 Cómo Hollywood reescribe la historia de la Segunda Guerra Mundial
15:18 Dos condiciones de Putin para dialogar con Europa
18:12 Kaja Kallas se ofrece para hablar con Rusia en nombre de Europa
27:49 Presidenta de la Comunidad de Madrid reivindica la conquista española en su visita a México
28:56 La pésima formación e ignorancia de políticos occidentales
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