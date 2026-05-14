El hijo de Maduro revela detalles sobre las condiciones de reclusión de su padre en EEUU
© AP Photo / Ariana CubillosEl legislador de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, habla durante un evento en Caracas, Venezuela, el 26 de marzo de 2026
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Tras pasar semanas en aislamiento por su secuestro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a una celda compartida con 18 presos, reveló su hijo, Nicolás Maduro Guerra a la prensa. El mandatario mantiene contacto con reclusos hispanohablantes, ve televisión y escribe un diario desde prisión, contó.
"Al principio, cuando estaba en aislamiento, hacía ejercicio durante una hora cada mañana. Después escribía en un diario y anotaba todo lo que se le pasaba por la cabeza", relató el también diputado.
Sin embargo, tras la Pascua católica —celebrada el 5 de abril— las condiciones de detención se endurecieron y Maduro fue trasladado a una celda común. Conforme a las palabras de su hijo, cerca de la mitad de los presos hablan español, por lo que el mandatario conversa con ellos, mira televisión y poco a poco aprende inglés.
Asimismo, Maduro Guerra confirmó que durante un tiempo, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine estuvo alojado en la misma celda con su padre.
Además, reveló detalles sobre la operación contra su padre, que calificó como totalmente inesperada para la familia. Días después del asalto, recibió el teléfono móvil del mandatario y encontró un mensaje de voz que el presidente había grabado, aunque nunca logró enviarlo, recordó el hijo.
En ese audio, Maduro afirmaba que "estaban cayendo bombas" y llamaba al pueblo venezolano a continuar la lucha.
"Decía que 'nuestra patria jamás se convertiría en una colonia'. Era un mensaje de despedida", expuso Maduro Guerra.
El 3 de enero, se produjo un ataque militar sin precedentes, que concluyó con el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por presuntos delitos de narcotráfico.
Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación". Desde entonces, EEUU y Venezuela han negociado una agenda binacional que incluye el desbloqueo de fondos venezolanos, la venta de crudo y la normalización del diálogo diplomático.
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