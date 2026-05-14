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El comercio de cosméticos coloca a China en la cima de este sector

El comercio de cosméticos coloca a China en la cima de este sector

Sputnik Mundo

La importación y exportación de cosméticos de China superó los 170.000 millones de yuanes (24.800 millones de dólares) en 2025, consolidando al país como el... 14.05.2026, Sputnik Mundo

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El crecimiento del sector ocurre en medio de nuevas políticas impulsadas por la Administración General de Aduanas de China para facilitar el comercio y fortalecer la apertura del mercado chino a marcas internacionales y productos de alta gama.Como parte de estas medidas, las autoridades lanzaron en Shanghái un programa piloto de etiquetado electrónico para cosméticos importados, con el objetivo de agilizar procesos aduaneros, reducir costos y acelerar la circulación de mercancías dentro del mercado interno.Además, China anunció nuevas reglas para la inspección y cuarentena de cosméticos importados y exportados, las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de diciembre y buscan simplificar trámites para las empresas del sector.Especialistas consideran que esta estrategia no solo facilitará el ingreso de productos extranjeros al país, sino que también ayudará a fortalecer la expansión internacional de las marcas chinas de belleza, cuya presencia ha crecido en diversos mercados internacionales durante los últimos años.El investigador asociado de la Academia de Ciencias Sociales de Pekín, Wang Peng, señaló que las medidas envían una señal clara de mayor apertura económica y de alineación con estándares internacionales, lo que podría aumentar la confianza de compañías globales interesadas en invertir en China.Las cifras del sector muestran que el mercado cosmético chino registró en 2025 más de 1,1 billones de yuanes (más de 162.000 millones de dólares) en ventas omnicanal, marcando el tercer año consecutivo en que la industria supera el billón de yuanes en tamaño de mercado. De ese total, más del 57% correspondió a marcas nacionales.En paralelo, las exportaciones de cosméticos chinos mantuvieron una tendencia de crecimiento sostenido. Durante 2025 alcanzaron los 7.820 millones de dólares, un aumento de 9,2% respecto al año anterior, reflejando el fortalecimiento de la industria de belleza china tanto en el consumo interno como en mercados internacionales.

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