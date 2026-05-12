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México colaborará con la CIDH para atender la desaparición de personas en el país
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Las autoridades mexicanas acordaron un fortalecimiento del sistema multilateral establecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el... 12.05.2026, Sputnik Mundo
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De igual modo, las dependencias de la nación latinoamericana expusieron que la participación de las autoridades locales en el informe más reciente del organismo "constituye un hecho de gran relevancia que muestra el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral".
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México colaborará con la CIDH para atender la desaparición de personas en el país

04:35 GMT 12.05.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoMéxico ha implementado diversas estrategias para disminuir las desapariciones de personas.
México ha implementado diversas estrategias para disminuir las desapariciones de personas. - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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Las autoridades mexicanas acordaron un fortalecimiento del sistema multilateral establecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de prevenir este delito, así como hallar a las miles de personas de las que se desconoce su paradero.

"El Gobierno de México continuará el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con la CIDH y ampliará los programas de cooperación con agencias internacionales, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), para así continuar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas", refirieron las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación en un comunicado.

De igual modo, las dependencias de la nación latinoamericana expusieron que la participación de las autoridades locales en el informe más reciente del organismo "constituye un hecho de gran relevancia que muestra el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral".
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