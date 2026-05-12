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México colaborará con la CIDH para atender la desaparición de personas en el país

México colaborará con la CIDH para atender la desaparición de personas en el país

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Las autoridades mexicanas acordaron un fortalecimiento del sistema multilateral establecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el... 12.05.2026, Sputnik Mundo

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De igual modo, las dependencias de la nación latinoamericana expusieron que la participación de las autoridades locales en el informe más reciente del organismo "constituye un hecho de gran relevancia que muestra el compromiso con la cooperación y el fortalecimiento del sistema multilateral".

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