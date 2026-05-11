EEUU no descarta suspender el impuesto a las gasolinas para reducir su costo

Desde el comienzo de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel, el galón de combustible en el país norteamericano pasó de un precio de 2,98 dólares a 4,52, es decir ha tenido un aumento del 51,7%. Sin embargo, de ese promedio nacional, apenas 18 centavos corresponden a impuestos federales, por lo cual la potencial medida haría poco para aliviar el bolsillo de los estadounidenses.
"Esta Administración apoya todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio de la gasolina y reducir los precios para los estadounidenses", dijo el secretario de Energía, Chris Wrigh, en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC al ser cuestionado sobre si consideraría pausar temporalmente el impuesto federal a las gasolinas.
Desde el comienzo de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel, el galón de combustible en el país norteamericano pasó de un precio de 2,98 dólares a 4,52, es decir ha tenido un aumento del 51,7%.