https://noticiaslatam.lat/20260511/eeuu-no-descarta-suspender-el-impuesto-a-las-gasolinas-para-reducir-su-costo-1173411775.html

EEUU no descarta suspender el impuesto a las gasolinas para reducir su costo

EEUU no descarta suspender el impuesto a las gasolinas para reducir su costo

Sputnik Mundo

"Esta Administración apoya todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio de la gasolina y reducir los precios para los estadounidenses", dijo el... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T02:46+0000

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Desde el comienzo de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel, el galón de combustible en el país norteamericano pasó de un precio de 2,98 dólares a 4,52, es decir ha tenido un aumento del 51,7%. Sin embargo, de ese promedio nacional, apenas 18 centavos corresponden a impuestos federales, por lo cual la potencial medida haría poco para aliviar el bolsillo de los estadounidenses.

https://noticiaslatam.lat/20260426/quien-es-el-culpable-detras-del-alza-de-los-precios-de-la-gasolina-en-eeuu-1173223132.html

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