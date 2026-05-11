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Delcy Rodríguez señala que "jamás estaría previsto" que Venezuela sea el estado 51 de EEUU
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desestimó la posibilidad de que su país se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Agregó que el... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Poco antes, un periodista de Fox News afirmó, tras hablar con el mandatario estadounidense, que EEUU está considerando seriamente la posibilidad de que Venezuela se una al país como el estado número 51. En otras dos ocasiones, Trump también hizo referencia a la posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado de EEUU.Washington y Caracas restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, luego de una ruptura ocurrida en 2019. Venezuela aseguró que el acercamiento permitirá el fortalecimiento de los vínculos para el beneficio mutuo.El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes en tres regiones del norte del país, que concluyó con el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados. Según datos oficiales, la operación estadounidense provocó la muerte de más de 100 personas.Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional que incluye el desbloqueo de fondos venezolanos, la venta de crudo y la normalización del diálogo diplomático.
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Delcy Rodríguez señala que "jamás estaría previsto" que Venezuela sea el estado 51 de EEUU

18:31 GMT 11.05.2026
© AP Photo / Ariana CubillosDelcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, habla en el Palacio de Miraflores durante una reunión con el presidente colombiano en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2026
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, habla en el Palacio de Miraflores durante una reunión con el presidente colombiano en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desestimó la posibilidad de que su país se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, sabe que "hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación y ese es el camino".
"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia", expresó a la prensa, a su salida de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Poco antes, un periodista de Fox News afirmó, tras hablar con el mandatario estadounidense, que EEUU está considerando seriamente la posibilidad de que Venezuela se una al país como el estado número 51. En otras dos ocasiones, Trump también hizo referencia a la posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado de EEUU.
Washington y Caracas restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, luego de una ruptura ocurrida en 2019. Venezuela aseguró que el acercamiento permitirá el fortalecimiento de los vínculos para el beneficio mutuo.
Delcy Rodríguez - Sputnik Mundo, 1920, 23.04.2026
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23 de abril, 03:29 GMT
El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes en tres regiones del norte del país, que concluyó con el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados. Según datos oficiales, la operación estadounidense provocó la muerte de más de 100 personas.
Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".
Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional que incluye el desbloqueo de fondos venezolanos, la venta de crudo y la normalización del diálogo diplomático.
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