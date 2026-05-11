https://noticiaslatam.lat/20260511/delcy-rodriguez-senala-que-jamas-estaria-previsto-que-venezuela-sea-el-estado-51-de-eeuu-1173418520.html

Delcy Rodríguez señala que "jamás estaría previsto" que Venezuela sea el estado 51 de EEUU

Delcy Rodríguez señala que "jamás estaría previsto" que Venezuela sea el estado 51 de EEUU

Sputnik Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desestimó la posibilidad de que su país se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Agregó que el... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T18:31+0000

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Poco antes, un periodista de Fox News afirmó, tras hablar con el mandatario estadounidense, que EEUU está considerando seriamente la posibilidad de que Venezuela se una al país como el estado número 51. En otras dos ocasiones, Trump también hizo referencia a la posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado de EEUU.Washington y Caracas restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, luego de una ruptura ocurrida en 2019. Venezuela aseguró que el acercamiento permitirá el fortalecimiento de los vínculos para el beneficio mutuo.El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes en tres regiones del norte del país, que concluyó con el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados. Según datos oficiales, la operación estadounidense provocó la muerte de más de 100 personas.Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional que incluye el desbloqueo de fondos venezolanos, la venta de crudo y la normalización del diálogo diplomático.

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