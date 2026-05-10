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Un científico ruso señala la verdad sobre Venus: es un planeta imposible para los humanos
Un científico ruso señala la verdad sobre Venus: es un planeta imposible para los humanos
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Una misión tripulada a Venus es imposible, un científico ruso señala temperaturas de 400 grados en nuestro planeta vecino, haciendo inviable cualquier... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Desde Rusia
Una misión tripulada a Venus es imposible, un científico ruso señala temperaturas de 400 grados en nuestro planeta vecino, haciendo inviable cualquier posibilidad de exploración humana.
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