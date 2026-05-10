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¿Por qué las "caminatas rurales" se han convertido en un furor turístico en China?

¿Por qué las "caminatas rurales" se han convertido en un furor turístico en China?

Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario 'Global Times', esta práctica ya supera en popularidad al fenómeno de "caminata urbana" ('city walk') que se había desatado en años... 10.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-10T07:01+0000

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Según el diario, esta transición refleja un interés creciente por descubrir la "China real", impulsado por videos virales en redes sociales que muestran paisajes rurales y estilos de vida locales, desafiando las percepciones externas sobre el desarrollo del país.La publicación sostiene que, históricamente, las zonas rurales de China fueron asociadas en el extranjero el subdesarrollo, una narrativa que el medio atribuye a supuestos sesgos ideológicos de la prensa occidental. Global Times argumenta que el éxito actual de estas rutas turísticas es el resultado directo de la victoria total en el combate contra la pobreza y de las políticas de revitalización rural, que han transformado aldeas antes aisladas en destinos modernos y conectados.De acuerdo con el análisis del medio, la infraestructura ha jugado un papel determinante en este auge. El diario resalta la existencia de redes de autopistas, puentes de vanguardia y una cobertura total de internet en áreas remotas, lo que facilita la llegada de visitantes. Asimismo, menciona que la integración de la agricultura con el turismo ha permitido la creación de grupos de hosterías de alta gama, campamentos y senderos temáticos que cumplen con estándares internacionales de confort.El medio reporta que el mercado del turismo rural en China alcanzó un valor estimado de 1,5 billones de yuanes en 2025 (unos 205.000 millones de dólares), representando casi la mitad del sector turístico doméstico. Global Times utiliza ejemplos específicos como Moganshan en Zhejiang o la aldea tibetana de Zhagana en Gansu para ilustrar cómo los recursos naturales se han convertido en motores económicos, apoyados además por políticas de visado más flexibles y sistemas de pago móvil adaptados a extranjeros.Para el editorial, el interés de los jóvenes occidentales por el entorno rural chino no es solo estético, sino que surge de una curiosidad por los logros de gobernanza del país. Mientras que en numerosas naciones existen grandes divisiones sociales y políticas derivadas de la fuerte desigualdad económica, la integración urbano-rural de China se posiciona como un "caso modelo".Según el medio, los turistas buscan entender cómo se ha logrado un desarrollo sostenible y una prosperidad común a través de la observación directa de la vida cotidiana en los pueblos.Al interactuar con granjeros que realizan transmisiones en vivo o al recorrer carreteras rurales impecables, los visitantes obtienen así una visión de la "modernización china" basada en detalles de la vida real, mucho más cercana a la verdad que la cobertura con un sesgo hostil al gigante asiático que suele registrarse en muchos medios, generalmente por razones políticas.El diario anticipa que la moda de las "caminatas rurales" será solo una de las muchas formas en que el mundo podrá comprender mejor la capacidad de gestión y la vitalidad de China.

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