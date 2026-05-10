https://noticiaslatam.lat/20260510/maduro-llamamos-a-las-madres-a-abrazar-espiritualmente-a-toda-venezuela-1173410585.html

Maduro: "Llamamos a las madres a abrazar espiritualmente a toda Venezuela"

Maduro: "Llamamos a las madres a abrazar espiritualmente a toda Venezuela"

Sputnik Mundo

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos tras su secuestro el pasado 3 de enero, envió un mensaje de... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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Además, señaló que tanto él como su esposa, Cilia Flores, agradecen las muestras de apoyo que han sentido por parte de las madres venezolanas y de todo el mundo.

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