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Maduro: "Llamamos a las madres a abrazar espiritualmente a toda Venezuela"
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El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos tras su secuestro el pasado 3 de enero, envió un mensaje de... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Además, señaló que tanto él como su esposa, Cilia Flores, agradecen las muestras de apoyo que han sentido por parte de las madres venezolanas y de todo el mundo.
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Maduro: "Llamamos a las madres a abrazar espiritualmente a toda Venezuela"

21:47 GMT 10.05.2026
© Foto : Canal de Telegram de Nicolás MaduroNicolás Maduro, presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© Foto : Canal de Telegram de Nicolás Maduro
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El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos tras su secuestro el pasado 3 de enero, envió un mensaje de felicitación a las madres venezolanas con motivo del 10 de mayo.

"En estos tiempos de peregrinación y perseverancia, llamamos a las madres a abrazas espiritualmente a toda Venezuela y a pedir unidas por la paz, la unión y la felicidad de nuestra Patria", se lee en el mensaje publicado en las redes sociales de Maduro.

Además, señaló que tanto él como su esposa, Cilia Flores, agradecen las muestras de apoyo que han sentido por parte de las madres venezolanas y de todo el mundo.
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