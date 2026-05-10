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¿Arranque con el pie izquierdo?: la aprobación de José Antonio Kast en Chile cae a un 36%
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A dos meses de haber asumido el cargo, el apoyo a la gestión del presidente chileno José Antonio Kast retrocedió dos puntos en el más reciente sondeo de la... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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La incertidumbre también mostró una tendencia al alza: el porcentaje de encuestados que no definió su postura sobre la gestión gubernamental alcanzó un 13%, lo que supone un incremento de dos puntos porcentuales.Estos números son particularmente llamativos dado que el político se impuso con más del 58% en las elecciones generales de diciembre, convirtiéndose así en el candidato presidencial que recibió más votos en la historia de Chile.Sin embargo, los primeros dos meses de su gestión como jefe de Estado han estado marcados por una serie de recortes y la imposición de políticas de austeridad, con Kast argumentando que recibió de su antecesor Gabriel Boric un estado financieramente "quebrado".
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¿Arranque con el pie izquierdo?: la aprobación de José Antonio Kast en Chile cae a un 36%

21:22 GMT 10.05.2026
© Foto : X - @joseantoniokastJosé Antonio Kast, presidente de Chile
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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A dos meses de haber asumido el cargo, el apoyo a la gestión del presidente chileno José Antonio Kast retrocedió dos puntos en el más reciente sondeo de la encuestadora Criteria, según publicaron medios locales. En tanto, la desaprobación se mantuvo en un 51%.
La incertidumbre también mostró una tendencia al alza: el porcentaje de encuestados que no definió su postura sobre la gestión gubernamental alcanzó un 13%, lo que supone un incremento de dos puntos porcentuales.
Estos números son particularmente llamativos dado que el político se impuso con más del 58% en las elecciones generales de diciembre, convirtiéndose así en el candidato presidencial que recibió más votos en la historia de Chile.
Jose Antonio Kast da un discurso en Snatiago de Chile tras su triunfo electoral - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
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Sin embargo, los primeros dos meses de su gestión como jefe de Estado han estado marcados por una serie de recortes y la imposición de políticas de austeridad, con Kast argumentando que recibió de su antecesor Gabriel Boric un estado financieramente "quebrado".
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