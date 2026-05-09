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Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
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La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso
La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso
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Europa se ha quitado la careta definitivamente: ya no oculta que se identifica con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y quiere revancha. De allí su... 09.05.2026, Sputnik Mundo
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nicaragua-rusia: línea directa
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La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso

15:00 GMT 09.05.2026
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Europa se ha quitado la careta definitivamente: ya no oculta que se identifica con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y quiere revancha. De allí su ofensiva contra los símbolos de la victoria soviética, la profanación de cementerios de soldados del Ejército Rojo y una militarización galopante con la excusa de la supuesta amenaza rusa.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:17 Putin ratifica el acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre cooperación militar
07:28 Rusia celebra el Día de la Victoria
12:56 El revanchismo europeo por la derrota nazi
18:10 Nicaragua dice no tenerle miedo a una eventual intervención
24:20 Cuba afronta una amenaza sin precedentes
30:23 Despedida
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