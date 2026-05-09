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La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso
La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso
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La cruzada occidental contra el Día de la Victoria ruso
Europa se ha quitado la careta definitivamente: ya no oculta que se identifica con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y quiere revancha. De allí su ofensiva contra los símbolos de la victoria soviética, la profanación de cementerios de soldados del Ejército Rojo y una militarización galopante con la excusa de la supuesta amenaza rusa.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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