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Venezuela insiste en una solución directa con Guyana sobre el Esequibo bajo la sombra de EEUU

Venezuela insiste en una solución directa con Guyana sobre el Esequibo bajo la sombra de EEUU

Sputnik Mundo

En una nueva ofensiva diplomática, Caracas volvió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para defender su reclamación sobre el territorio de la Guayana... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de no reconocer la competencia del tribunal para dirimir el diferendo, la delegación venezolana desplegó en La Haya los argumentos históricos y jurídicos que, según analistas, buscan consolidar su posición en el escenario internacional y presionar por una negociación directa con Guyana.La presentación, que se produjo en medio de un renovado clima de tensiones fronterizas, fue calificada por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, como una intervención "diáfana" y "pedagógica", dirigida no solo a los jueces de la Corte, sino también a la comunidad internacional y, de manera especial, a la juventud venezolana.Para el politólogo venezolano y especialista en relaciones internacionales Martín Pulgar, la presencia de Venezuela en La Haya fue un acto de "suma importancia" porque le brinda al país la oportunidad de demostrar, con argumentos históricos sólidos, las razones de su reclamo.En un diálogo con Sputnik, Pulgar explicó que la defensa venezolana se ha nutrido de los alegatos recogidos "desde prácticamente surgir de nuestra independencia y después de muchos de los conflictos que se tuvieron con el Imperio Británico". Según el analista, la intención original del imperio era apropiarse de una franja mucho más extensa del territorio venezolano, que iba "hasta las bocas del Orinoco y un poco más allá", impulsada por el descubrimiento de oro en la rica zona de la Guayana venezolana a mediados del siglo XIX.Las ambiciones coloniales del Reino UnidoEn su intervención ante la CIJ, Venezuela no solo reiteró su tradicional postura de nulidad del laudo arbitral de París de 1899, sino que profundizó en los argumentos sobre el "despojo" cometido por el Imperio Británico mediante "títulos híbridos y acciones absolutamente contrarias". Pulgar señala que uno de los ejes novedosos de la presentación fue la denuncia de la "acción del coloniaje" y la pretensión imperial de "recolonizar" un territorio que ya era independiente. El especialista destaca también que la defensa venezolana puso sobre la mesa el carácter "híbrido" del laudo arbitral, la ausencia de venezolanos en aquella circunscripción judicial y, en un plano más simbólico pero relevante, el "irrespeto a la nacionalidad y el desprecio prácticamente a la venezolanidad propio de los imperios durante todas las épocas". Para Pulgar, este tipo de argumentos no solo tienen valor jurídico, sino que cumplen una función pedagógica y política: demostrar cómo históricamente las potencias coloniales han menospreciado a los países latinoamericanos, "como si fuéramos una especie de raza subhumana".El Acuerdo de Ginebra como hoja de rutaMás allá de los alegatos históricos, el núcleo de la estrategia venezolana sigue siendo la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966. Tanto el canciller Gil Pinto como el analista Pulgar coinciden en que este instrumento es la vía adecuada para resolver la controversia, ya que establece la necesidad de un "acuerdo mutuamente aceptado entre las partes", no una imposición de un tribunal externo."No reconocemos esa instancia para la resolución de ese conflicto y fundamentalmente planteamos que es una negociación de a dos que debe estar planteada entre la conveniencia de Venezuela y la conveniencia de Guyana de buscar una resolución mutuamente aceptada para las partes", sostiene Pulgar. El politólogo subraya que este es "el tema central de esta discusión" y que Venezuela está planteando "un litigio de tiempo", es decir, la paciencia y la persistencia diplomática para que prevalezca el espíritu del Acuerdo de Ginebra.En cuanto a los pasos siguientes en el proceso judicial, Pulgar advierte que "todavía falta un tiempo importante para los alegatos que plantea Venezuela y plantea Guyana y las tomas e incidencias definitivas".Denuncias de "falsa bandera" y el factor ExxonMobilEl canciller Gil Pinto, a través de sus redes sociales, denunció una supuesta "operación de falsa bandera" por parte de Guyana, consistente en la difusión de un falso ataque venezolano que habría dejado un soldado herido. Según Caracas, este no es un hecho aislado, sino "un patrón recurrente" cada vez que Venezuela acude a instancias internacionales.Pulgar respalda esta denuncia y señala que Guyana intenta construir una narrativa de "agresividad venezolana" para subir los decibeles del conflicto en la agenda mediática internacional. "No ha sucedido por parte de Venezuela —afirma el politólogo—, y Venezuela tiene una actitud profundamente comedida; inclusive ha planteado siempre una solución pacífica de la controversia a través de la voluntad de ambas partes".Pero el analista también pone el foco en lo que considera un factor determinante para entender la rigidez de la posición guyanesa: la presencia de grandes corporaciones transnacionales, en particular ExxonMobil, explotando petróleo en territorio aún en disputa.En un contexto de escasez energética mundial y de reconfiguración geopolítica, la región del Esequibo se ha vuelto estratégica para satisfacer la demanda de combustibles fósiles.La sombra de WashingtonEl último factor que Pulgar introduce en su análisis es el papel de Estados Unidos en la región, particularmente en el contexto del reciente acercamiento entre Washington y Caracas luego de años de sanciones y tensiones. El politólogo menciona la "doctrina Monroe 2.0" y la visión de controlar el "gran hemisferio norte", un anillo de seguridad en el que Venezuela estaría incluida.El analista espera que Washington no intervenga de manera parcial y que sean "la dinámica jurídica y los argumentos establecidos" los que prevalezcan. No obstante, advierte que "los intereses de los grandes imperios pueden jugar a favor o en contra de decisiones de nuestros países soberanos", citando ejemplos históricos como la guerra del Chaco y la guerra del Pacífico, donde las corporaciones y las potencias atizaron conflictos por recursos."Ojalá que podamos llegar a un acuerdo mutuamente asegurado para ambas. La historia diplomática, la historia de las relaciones internacionales, está llena de ejemplos de soluciones compartidas para no llevar a elementos conflictivos o de violencia", concluye.

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