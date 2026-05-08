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Sheinbaum se reúne con los legisladores del oficialismo: pide unión para defender la soberanía

Sheinbaum se reúne con los legisladores del oficialismo: pide unión para defender la soberanía

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional a diputados y senadores de Morena, el partido en el poder, a quienes solicitó su... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Entrevistado por medios locales tras el encuentro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, indicó que Sheinbaum Pardo llamó a los legisladores a reivindicar la soberanía, el nacionalismo y los principios de la nación.

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