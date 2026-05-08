Sheinbaum se reúne con los legisladores del oficialismo: pide unión para defender la soberanía

Entrevistado por medios locales tras el encuentro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, indicó que Sheinbaum Pardo llamó a los legisladores a reivindicar la soberanía, el nacionalismo y los principios de la nación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional a diputados y senadores de Morena, el partido en el poder, a quienes solicitó su apoyo y unión para la defensa de la soberanía del país en medio de una coyuntura en la que Estados Unidos sube de tono en temas de seguridad.
"Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!", escribió la mandataria.
Entrevistado por medios locales tras el encuentro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, indicó que Sheinbaum Pardo llamó a los legisladores a reivindicar la soberanía, el nacionalismo y los principios de la nación.
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