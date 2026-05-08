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'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
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Irán se impone sobre Trump
Irán se impone sobre Trump
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Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Irán se impone sobre Trump

19:00 GMT 08.05.2026
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Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la resistencia, la situación interna es cada vez más hostil hacia el mandatario estadounidense, mientras que su próxima cumbre con Xi le fuerza a buscar urgentemente la salida.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marcela Heredia y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
02:13 Venezuela defiende su derecho al Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia
12:36 Las heridas abiertas del colonialismo occidental
19:38 Trump busca un acuerdo que lo salve en Irán
30:50 Los temores de Trump en su próxima cumbre con Xi
33:52 Rusia anuncia severas represalias a los intentos por frustrar su Día de la Victoria
46:28 La verdadera razón de la retirada militar estadounidense de Europa
56:28 Despedida
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