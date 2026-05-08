En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marcela Heredia y Víctor Ternovsky abordan:

Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la... 08.05.2026, Sputnik Mundo

Irán se impone sobre Trump

© Sputnik

Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la resistencia, la situación interna es cada vez más hostil hacia el mandatario estadounidense, mientras que su próxima cumbre con Xi le fuerza a buscar urgentemente la salida.