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Irán se impone sobre Trump
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Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Irán se impone sobre Trump
Los hechos apuntan a que Trump está llegando a la conclusión de que continuar la agresión contra Irán tendría un costo insoportable: Teherán promete escalar la resistencia, la situación interna es cada vez más hostil hacia el mandatario estadounidense, mientras que su próxima cumbre con Xi le fuerza a buscar urgentemente la salida.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marcela Heredia y Víctor Ternovsky abordan:
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