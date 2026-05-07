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Cómo puede Latinoamérica hacer frente a una intervención de EEUU
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Las reiteradas declaraciones de Trump de hacerse con Cuba han provocado la reacción de Gustavo Petro, quien señaló que cualquier agresión contra la isla sería... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Cómo puede Latinoamérica hacer frente a una intervención de EEUU
Las reiteradas declaraciones de Trump de hacerse con Cuba han provocado la reacción de Gustavo Petro, quien señaló que cualquier agresión contra la isla sería interpretada como una contra toda América Latina. Esto revive el debate sobre la unidad latinoamericana, un aspecto que podría marcar el rumbo político de la región.
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00:19
Introducción del programa
02:29
Petro alza la voz en nombre de toda Latinoamérica
12:16
Si los países latinoamericanos no se unen podrían tener un futuro muy oscuro
19:06
Crónicas de lo absurdo