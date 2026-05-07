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Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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Cómo puede Latinoamérica hacer frente a una intervención de EEUU
Cómo puede Latinoamérica hacer frente a una intervención de EEUU
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Las reiteradas declaraciones de Trump de hacerse con Cuba han provocado la reacción de Gustavo Petro, quien señaló que cualquier agresión contra la isla sería... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Cómo puede Latinoamérica hacer frente a una intervención de EEUU

15:00 GMT 07.05.2026
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Las reiteradas declaraciones de Trump de hacerse con Cuba han provocado la reacción de Gustavo Petro, quien señaló que cualquier agresión contra la isla sería interpretada como una contra toda América Latina. Esto revive el debate sobre la unidad latinoamericana, un aspecto que podría marcar el rumbo político de la región.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para más en profundidad acerca de:
00:19 Introducción del programa
02:29 Petro alza la voz en nombre de toda Latinoamérica
12:16 Si los países latinoamericanos no se unen podrían tener un futuro muy oscuro
19:06 Crónicas de lo absurdo
35:47 Despedida
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