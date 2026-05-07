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Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas
Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas
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Las consecuencias de la agresión estadounidense contra Irán acaban tocando la puerta estadounidense y empiezan a cobrar víctimas en la potencia norteamericana... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas
Las consecuencias de la agresión estadounidense contra Irán acaban tocando la puerta estadounidense y empiezan a cobrar víctimas en la potencia norteamericana, entre ellas la aerolínea Spirit, mientras que las compañías aéreas europeas también avanzan hacia la quiebra por la crisis energética global provocada por Donald Trump.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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