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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
https://noticiaslatam.lat/20260507/aerolineas-occidentales-empiezan-a-caer-como-moscas-1173361625.html
Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas
Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas
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Las consecuencias de la agresión estadounidense contra Irán acaban tocando la puerta estadounidense y empiezan a cobrar víctimas en la potencia norteamericana... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Aerolíneas occidentales empiezan a caer como moscas

19:00 GMT 07.05.2026
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Las consecuencias de la agresión estadounidense contra Irán acaban tocando la puerta estadounidense y empiezan a cobrar víctimas en la potencia norteamericana, entre ellas la aerolínea Spirit, mientras que las compañías aéreas europeas también avanzan hacia la quiebra por la crisis energética global provocada por Donald Trump.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:57 Trump sepulta a una de las aerolíneas más grandes de EEUU
07:49 La crisis alimentaria global ya es inevitable
15:18 Los republicanos apuntan a perder las dos Cámaras del Congreso estadounidense
18:12 EEUU instrumentaliza la justicia contra el oficialismo mexicano
27:49 Las opciones de México para responder a los intentos estadounidenses de tumbar su Gobierno
28:56 EEUU fracasa en dividir a México
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