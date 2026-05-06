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Vicefiscal de Sinaloa pide licencia al cargo ante acusaciones desde EEUU de nexos con el narcotráfico

Vicefiscal de Sinaloa pide licencia al cargo ante acusaciones desde EEUU de nexos con el narcotráfico

Sputnik Mundo

La Fiscalía General sinaloense (noroeste) informó que Dámaso Castro Zaavedra presentó esta moción sin goce de sueldo. 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T06:35+0000

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El ahora exfuncionario es uno de los señalados por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. La solicitud de licencia del vicefiscal llega unos días después de la petición emitida por Rubén Rocha Moya, también señalado desde EEUU, y quien hasta hace unos días era gobernador de la entidad.

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