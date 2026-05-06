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Vicefiscal de Sinaloa pide licencia al cargo ante acusaciones desde EEUU de nexos con el narcotráfico
Vicefiscal de Sinaloa pide licencia al cargo ante acusaciones desde EEUU de nexos con el narcotráfico
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La Fiscalía General sinaloense (noroeste) informó que Dámaso Castro Zaavedra presentó esta moción sin goce de sueldo. 06.05.2026, Sputnik Mundo
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El ahora exfuncionario es uno de los señalados por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. La solicitud de licencia del vicefiscal llega unos días después de la petición emitida por Rubén Rocha Moya, también señalado desde EEUU, y quien hasta hace unos días era gobernador de la entidad.
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Vicefiscal de Sinaloa pide licencia al cargo ante acusaciones desde EEUU de nexos con el narcotráfico

06:35 GMT 06.05.2026 (actualizado: 09:29 GMT 06.05.2026)
© Foto : Redes socialesDámaso Castro Zaavedra.
Dámaso Castro Zaavedra. - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
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La Fiscalía General sinaloense (noroeste) informó que Dámaso Castro Zaavedra presentó esta moción sin goce de sueldo.
El ahora exfuncionario es uno de los señalados por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Castro Zaavedra, abundó la dependencia estatal, "manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico".
La solicitud de licencia del vicefiscal llega unos días después de la petición emitida por Rubén Rocha Moya, también señalado desde EEUU, y quien hasta hace unos días era gobernador de la entidad.
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