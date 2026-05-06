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Los beneficios del Mundial: esta ciudad china está triunfando rumbo al torneo
Los beneficios del Mundial: esta ciudad china está triunfando rumbo al torneo
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De acuerdo con el diario 'South China Morning Post', comerciantes de Yiwu (este) han incrementado pedidos y producción de artículos futbolísticos ante la alta... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Reconocida como la capital mundial de los artículos pequeños, la localidad vive un repunte económico impulsado por la creciente demanda de productos relacionados con la justa deportiva.Ubicada en la provincia de Zhejiang, la ciudad se ha convertido en un punto estratégico para compradores internacionales que buscan abastecerse de mercancía futbolística de toda índole, en uno de los mercados mayoristas más grandes del mundo.En el Mercado Internacional de Comercio de Yiwu, miles de comerciantes han adaptado su oferta para atender la fiebre mundialista. Tiendas como la de Li Hangyan registran un aumento constante en pedidos provenientes de distintos países, reflejo del entusiasmo global por el torneo.Entre los productos más demandados destacan artículos creativos y personalizados, como llaveros, cojines y prendas inspiradas en selecciones nacionales y figuras del fútbol internacional, incluyendo referencias a Lionel Messi, uno de los íconos más populares del deporte.El auge no es casual. Comerciantes locales comenzaron a prepararse con anticipación desde mediados de 2025, tomando pedidos y ampliando su capacidad de producción tras el aprendizaje obtenido en torneos anteriores como Rusia 2018 y Catar 2022.De acuerdo con vendedores, las ventas actuales superan ya las registradas en el ciclo previo, impulsadas por la magnitud del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que promete una audiencia global aún mayor.Este dinamismo también refleja el papel de Yiwu dentro de las cadenas globales de suministro. La ciudad no solo abastece mercados internacionales, sino que se beneficia de su infraestructura logística, su red de exportación y su capacidad para producir a gran escala con rapidez.Así, mientras crece la expectativa por el torneo, Yiwu consolida su posición como un actor clave en la economía vinculada al fútbol, demostrando cómo los grandes eventos deportivos pueden generar oportunidades comerciales más allá del terreno de juego.
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Los beneficios del Mundial: esta ciudad china está triunfando rumbo al torneo
07:56 GMT 06.05.2026 (actualizado: 08:22 GMT 06.05.2026)
De acuerdo con el diario 'South China Morning Post', comerciantes de Yiwu (este) han incrementado pedidos y producción de artículos futbolísticos ante la alta demanda global rumbo a la Copa del Mundo de este año.
Reconocida como la capital mundial de los artículos pequeños, la localidad vive un repunte económico impulsado por la creciente demanda de productos relacionados con la justa deportiva.
Ubicada en la provincia de Zhejiang, la ciudad se ha convertido en un punto estratégico para compradores internacionales que buscan abastecerse de mercancía futbolística de toda índole, en uno de los mercados mayoristas más grandes del mundo.
En el Mercado Internacional de Comercio de Yiwu, miles de comerciantes han adaptado su oferta para atender la fiebre mundialista. Tiendas como la de Li Hangyan registran un aumento constante en pedidos provenientes de distintos países, reflejo del entusiasmo global por el torneo.
15 de octubre 2025, 04:00 GMT
Entre los productos más demandados destacan artículos creativos y personalizados, como llaveros, cojines y prendas inspiradas en selecciones nacionales y figuras del fútbol internacional
, incluyendo referencias
a Lionel Messi, uno de los íconos más populares del deporte.
El auge no es casual. Comerciantes locales comenzaron a prepararse con anticipación desde mediados de 2025, tomando pedidos y ampliando su capacidad de producción tras el aprendizaje obtenido en torneos anteriores como Rusia 2018 y Catar 2022.
De acuerdo con vendedores, las ventas actuales superan ya las registradas en el ciclo previo, impulsadas por la magnitud del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y que promete una audiencia global aún mayor.
Este dinamismo también refleja el papel de Yiwu dentro de las cadenas globales de suministro. La ciudad no solo abastece mercados internacionales, sino que se beneficia de su infraestructura logística, su red de exportación y su capacidad para producir a gran escala con rapidez.
Así, mientras crece la expectativa por el torneo, Yiwu consolida su posición como un actor clave en la economía vinculada al fútbol, demostrando cómo los grandes eventos deportivos pueden generar oportunidades comerciales más allá del terreno de juego.
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