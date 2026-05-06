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Las incoherencias de Trump sobre Cuba e Irán

Las incoherencias de Trump sobre Cuba e Irán

Sputnik Mundo

La Administración Trump amenaza militarmente a Cuba y se enreda en sus declaraciones. Por un lado, acusa a Irán de imperialismo, bloqueos y agresión, mientras... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Esta y otras incoherencias del bloque otanista son tema de análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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