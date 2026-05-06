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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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Las incoherencias de Trump sobre Cuba e Irán
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La Administración Trump amenaza militarmente a Cuba y se enreda en sus declaraciones. Por un lado, acusa a Irán de imperialismo, bloqueos y agresión, mientras... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Las incoherencias de Trump sobre Cuba e Irán

15:00 GMT 06.05.2026
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La Administración Trump amenaza militarmente a Cuba y se enreda en sus declaraciones. Por un lado, acusa a Irán de imperialismo, bloqueos y agresión, mientras el Pentágono realiza las mismas prácticas contra la isla. Por otro lado, la UE acusa a EEUU de provocar una crisis energética, mientras sanciona los recursos energéticos rusos.
Esta y otras incoherencias del bloque otanista son tema de análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:05 Los temores desde Rusia sobre las recientes amenazas de Trump contra Cuba
06:24 Sobre las incoherencias de la retórica de Trump sobre Cuba
11:47 Las lecciones aprendidas por Rusia sobre cómo contrarrestar las agresiones desde EEUU
15:54 Israel como factor que quiebra la popularidad de Trump
27:34 Cómo las contradicciones dentro del bloque otanista afectan el mercado energético global
29:54 Despedida
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