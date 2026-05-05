Una bola de fuego en el paraíso y una sinfonía de estrellas: ganadores del Fotógrafo de la Vía Láctea 2026
Salto del Agrio de la fotógrafa argentina Alejandra Heis.
Salto del Agrio de la fotógrafa argentina Alejandra Heis.
Bola de fuego en el paraíso del fotógrafo estadounidense Jason Rice.
Bola de fuego en el paraíso del fotógrafo estadounidense Jason Rice.
Sinfonía Gemínida sobre el Guardián del Cielo de La Palma del fotógrafo esloveno Uros Fink.
Sinfonía Gemínida sobre el Guardián del Cielo de La Palma del fotógrafo esloveno Uros Fink.
Galaxia en ascenso de la artista checa Anastasia Gulova.
Galaxia en ascenso de la artista checa Anastasia Gulova.
Panorama de la galaxia de la caldera del artista holandés Max Terwindt.
Panorama de la galaxia de la caldera del artista holandés Max Terwindt.
Aoraki Monte Cook del fotógrafo neozelandés Owain Scullion.
Aoraki Monte Cook del fotógrafo neozelandés Owain Scullion.
La Vía Láctea sobre un campo de lupinos del autor chino Alvin Wu.
La Vía Láctea sobre un campo de lupinos del autor chino Alvin Wu.
Donde la Tierra se encuentra con el cosmos del fotógrafo italiano Andrea Curzi.
Donde la Tierra se encuentra con el cosmos del fotógrafo italiano Andrea Curzi.
Agua de fuego del británico Baillie Farley.
Agua de fuego del británico Baillie Farley.
Gandalf galáctico del neozelandés Evan McKay.
Gandalf galáctico del neozelandés Evan McKay.
El Jardín de las estrellas del fotógrafo italiano Luca Fornaciari.
El Jardín de las estrellas del fotógrafo italiano Luca Fornaciari.
Meteoros de las Perseidas sobre la puerta de Durdle del autor británico Josh Dury.
Meteoros de las Perseidas sobre la puerta de Durdle del autor británico Josh Dury.