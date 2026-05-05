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Una bola de fuego en el paraíso y una sinfonía de estrellas: ganadores del Fotógrafo de la Vía Láctea 2026
Una bola de fuego en el paraíso y una sinfonía de estrellas: ganadores del Fotógrafo de la Vía Láctea 2026
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Los ganadores del concurso del Fotógrafo de la Vía Láctea del año 2026 ya fueron anunciados. La edición de este año bate el récord con más de 6.500... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te presenta las impresionantes fotos de la Vía Láctea en la galería.
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Una bola de fuego en el paraíso y una sinfonía de estrellas: ganadores del Fotógrafo de la Vía Láctea 2026

18:11 GMT 05.05.2026
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Los ganadores del concurso del Fotógrafo de la Vía Láctea del año 2026 ya fueron anunciados. La edición de este año bate el récord con más de 6.500 candidaturas de 15 nacionalidades. Las fotos ganadoras, tomadas en 12 países, muestran nuestra galaxia en todo su esplendor.
Sputnik te presenta las impresionantes fotos de la Vía Láctea en la galería.
© Foto : Alejandra Heis/Milky Way photographer of the year 2026

Salto del Agrio de la fotógrafa argentina Alejandra Heis.

Salto del Agrio de la fotógrafa argentina Alejandra Heis. - Sputnik Mundo
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© Foto : Alejandra Heis/Milky Way photographer of the year 2026

Salto del Agrio de la fotógrafa argentina Alejandra Heis.

© Foto : Jason Rice/Milky Way photographer of the year 2026

Bola de fuego en el paraíso del fotógrafo estadounidense Jason Rice.

Bola de fuego en el paraíso del fotógrafo estadounidense Jason Rice. - Sputnik Mundo
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© Foto : Jason Rice/Milky Way photographer of the year 2026

Bola de fuego en el paraíso del fotógrafo estadounidense Jason Rice.

© Foto : Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2026

Sinfonía Gemínida sobre el Guardián del Cielo de La Palma del fotógrafo esloveno Uros Fink.

Sinfonía Gemínida sobre el Guardián del Cielo de La Palma del fotógrafo esloveno Uros Fink. - Sputnik Mundo
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© Foto : Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2026

Sinfonía Gemínida sobre el Guardián del Cielo de La Palma del fotógrafo esloveno Uros Fink.

© Foto : Anastasia Gulova/Milky Way photographer of the year 2026

Galaxia en ascenso de la artista checa Anastasia Gulova.

Galaxia en ascenso de la artista checa Anastasia Gulova. - Sputnik Mundo
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© Foto : Anastasia Gulova/Milky Way photographer of the year 2026

Galaxia en ascenso de la artista checa Anastasia Gulova.

© Foto : Max Terwindt/Milky Way photographer of the year 2026

Panorama de la galaxia de la caldera del artista holandés Max Terwindt.

Panorama de la galaxia de la caldera del artista holandés Max Terwindt. - Sputnik Mundo
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© Foto : Max Terwindt/Milky Way photographer of the year 2026

Panorama de la galaxia de la caldera del artista holandés Max Terwindt.

© Foto : Owain Scullion/Milky Way photographer of the year 2026

Aoraki Monte Cook del fotógrafo neozelandés Owain Scullion.

Aoraki Monte Cook del fotógrafo neozelandés Owain Scullion. - Sputnik Mundo
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© Foto : Owain Scullion/Milky Way photographer of the year 2026

Aoraki Monte Cook del fotógrafo neozelandés Owain Scullion.

© Foto : Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2026

La Vía Láctea sobre un campo de lupinos del autor chino Alvin Wu.

La Vía Láctea sobre un campo de lupinos del autor chino Alvin Wu. - Sputnik Mundo
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© Foto : Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2026

La Vía Láctea sobre un campo de lupinos del autor chino Alvin Wu.

© Foto : Andrea Curzi/Milky Way photographer of the year 2026

Donde la Tierra se encuentra con el cosmos del fotógrafo italiano Andrea Curzi.

Donde la Tierra se encuentra con el cosmos del fotógrafo italiano Andrea Curzi. - Sputnik Mundo
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© Foto : Andrea Curzi/Milky Way photographer of the year 2026

Donde la Tierra se encuentra con el cosmos del fotógrafo italiano Andrea Curzi.

© Foto : Baillie Farley/Milky Way photographer of the year 2026

Agua de fuego del británico Baillie Farley.

Agua de fuego del británico Baillie Farley. - Sputnik Mundo
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© Foto : Baillie Farley/Milky Way photographer of the year 2026

Agua de fuego del británico Baillie Farley.

© Foto : Evan McKay/Milky Way photographer of the year 2026

Gandalf galáctico del neozelandés Evan McKay.

Gandalf galáctico del neozelandés Evan McKay. - Sputnik Mundo
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© Foto : Evan McKay/Milky Way photographer of the year 2026

Gandalf galáctico del neozelandés Evan McKay.

© Foto : Luca Fornaciari/Milky Way photographer of the year 2026

El Jardín de las estrellas del fotógrafo italiano Luca Fornaciari.

El Jardín de las estrellas del fotógrafo italiano Luca Fornaciari. - Sputnik Mundo
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© Foto : Luca Fornaciari/Milky Way photographer of the year 2026

El Jardín de las estrellas del fotógrafo italiano Luca Fornaciari.

© Foto : Josh Dury/Milky Way photographer of the year 2026

Meteoros de las Perseidas sobre la puerta de Durdle del autor británico Josh Dury.

Meteoros de las Perseidas sobre la puerta de Durdle del autor británico Josh Dury. - Sputnik Mundo
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© Foto : Josh Dury/Milky Way photographer of the year 2026

Meteoros de las Perseidas sobre la puerta de Durdle del autor británico Josh Dury.

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