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La agenda internacional y las relaciones de Rusia con EEUU centran la llamada telefónica entre Lavrov y Rubio

La agenda internacional y las relaciones de Rusia con EEUU centran la llamada telefónica entre Lavrov y Rubio

Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron una llamada telefónica en la que... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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Según el comunicado, la conversación tuvo un carácter constructivo y pragmático.Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano.Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos, y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU y Suiza.

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