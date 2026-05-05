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Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos

Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos

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El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador anunció una segunda operación en los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos soberanos. Los... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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El informe indica que con esta emisión se fortalece la capacidad del Estado para sostener la inversión pública y la provisión de bienes y servicios esenciales.Además, añadió que se mejoran las condiciones de estabilidad macroeconómica y se consolida la confianza de los inversionistas internacionales en el país, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones "más competitivas" y sentando bases "más sólidas" para el crecimiento económico y la generación de empleo.En enero de este año, Ecuador dio a conocer su regreso con "éxito" a los mercados internacionales de capitales, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos de 4.000 millones de dólares, incluida una operación de recompra de deuda por 3.000 millones de dólares.Esto fue posible con una emisión doble de Eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares, con vencimiento en 2034, y otro por 1.800 millones de dólares, con vencimiento en 2039. Además, se anunció que el país aspiraba a realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035.Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas en esa fecha, esta primera operación tuvo una demanda de unos 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.

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