Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260505/ecuador-anuncia-una-nueva-emision-de-bonos-soberanos-1173338162.html
Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos
Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos
Sputnik Mundo
El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador anunció una segunda operación en los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos soberanos. Los... 05.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-05T17:46+0000
2026-05-05T17:46+0000
américa latina
ecuador
📈 mercados y finanzas
bonos soberanos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1c/1171921179_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b825be0ef2e1a16139a9c8a1d0e2b19f.jpg
El informe indica que con esta emisión se fortalece la capacidad del Estado para sostener la inversión pública y la provisión de bienes y servicios esenciales.Además, añadió que se mejoran las condiciones de estabilidad macroeconómica y se consolida la confianza de los inversionistas internacionales en el país, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones "más competitivas" y sentando bases "más sólidas" para el crecimiento económico y la generación de empleo.En enero de este año, Ecuador dio a conocer su regreso con "éxito" a los mercados internacionales de capitales, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos de 4.000 millones de dólares, incluida una operación de recompra de deuda por 3.000 millones de dólares.Esto fue posible con una emisión doble de Eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares, con vencimiento en 2034, y otro por 1.800 millones de dólares, con vencimiento en 2039. Además, se anunció que el país aspiraba a realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035.Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas en esa fecha, esta primera operación tuvo una demanda de unos 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.
https://noticiaslatam.lat/20260424/estados-deudores-experto-explica-como-las-grandes-potencias-llevan-a-las-economias-en-desarrollo-al-1173201237.html
ecuador
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1c/1171921179_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7332c90d700585e2f43254b87d51f53d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ecuador, 📈 mercados y finanzas, bonos soberanos
ecuador, 📈 mercados y finanzas, bonos soberanos

Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos

17:46 GMT 05.05.2026
© AP Photo / Richard DrewUn operador trabaja en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el viernes 21 de noviembre de 2025
Un operador trabaja en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el viernes 21 de noviembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Richard Drew
Síguenos en
El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador anunció una segunda operación en los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos soberanos. Los detalles de esta operación se conocerán al cierre del día 6 de mayo.
"En el marco de condiciones favorables en los mercados financieros internacionales, la República del Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ejecuta la reapertura de bonos soberanos vigentes con vencimiento en 2034 y 2039, en un contexto en el que el riesgo país se ubica en su nivel más bajo de los últimos 11 años", precisó el reporte difundido en la página digital de la cartera económica ecuatoriana.
El informe indica que con esta emisión se fortalece la capacidad del Estado para sostener la inversión pública y la provisión de bienes y servicios esenciales.
Además, añadió que se mejoran las condiciones de estabilidad macroeconómica y se consolida la confianza de los inversionistas internacionales en el país, facilitando el acceso a financiamiento en condiciones "más competitivas" y sentando bases "más sólidas" para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Una persona rica (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 24.04.2026
Economía
"Estados deudores": experto explica cómo las grandes potencias llevan a las economías en desarrollo al colapso
24 de abril, 19:20 GMT
En enero de este año, Ecuador dio a conocer su regreso con "éxito" a los mercados internacionales de capitales, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos de 4.000 millones de dólares, incluida una operación de recompra de deuda por 3.000 millones de dólares.
Esto fue posible con una emisión doble de Eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares, con vencimiento en 2034, y otro por 1.800 millones de dólares, con vencimiento en 2039. Además, se anunció que el país aspiraba a realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas en esa fecha, esta primera operación tuvo una demanda de unos 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала