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El Banco Mundial alerta sobre el alza de más del 20% en costo de energía por el conflicto en Oriente Medio

El Banco Mundial alerta sobre el alza de más del 20% en costo de energía por el conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

De acuerdo con el más reciente reporte del Banco Mundial, los precios de los productos básicos –o commodities– aumentarán un 16% debido al alza acelerada del... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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"Esta previsión base depende de las continuas interrupciones en el suministro en Oriente Medio, especialmente en los mercados de energía y fertilizantes, donde se espera que los precios aumenten un 24% y un 31%, respectivamente, en 2026", señala el documento.Asimismo, el análisis abunda que también habrá importantes repercusiones macroeconómicas, además de que la inseguridad alimentaria también podría empeorar.Y que según datos del Banco Mundial, antes del conflicto, se esperaba que las economías emergentes y en desarrollo (EMDE) crecieran un 4% en 2026. Sin embargo, desde la escalada entre EEUU, Israel e Irán, las previsiones se han revisado a la baja hasta el 3,6%.Además, la inseguridad alimentaria también podría empeorar, dado que las primeras estimaciones del Programa Mundial de Alimentos sugieren que, si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril durante un período prolongado, "hasta 45 millones de personas adicionales podrían enfrentarse a una grave inseguridad alimentaria".De cara al futuro, detalló el BM, se prevé que el precio del Brent alcance un promedio de 86 dólares por barril en 2026 y de 70 dólares por barril en 2027. Esta proyección parte del supuesto de que la fase más crítica de las interrupciones en el suministro, derivadas del conflicto en Oriente Medio, finalice en el segundo trimestre de 2026.Otro sector afectado es el de los metales, pues los precios de los metales preciosos se dispararon a principios de año, en medio de una fuerte demanda especulativa. El oro, el platino y la plata alcanzaron máximos históricos durante el primer trimestre de 2026 y se espera que alcancen récords históricos en los próximos meses."Se proyecta que el índice de precios de metales preciosos del Grupo del Banco Mundial aumente un 42% en 2026, seguido de una caída prevista del 8% en 2027. La escalada de las tensiones geopolíticas, la mayor incertidumbre política o el aumento de la volatilidad de los mercados financieros podrían elevar los precios por encima de las previsiones actuales", finaliza.

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