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Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 507 drones ucranianos en un día
Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 507 drones ucranianos en un día
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La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas, siete proyectiles de fabricación estadounidense y 507 drones durante el último día, informan desde el... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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La aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas alcanzaron objetivos de infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de almacenamiento y preparación de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos, el grupo Norte causó más de 260 bajas, el grupo Este abatió a más de 315 efectivos, el grupo Oeste generó hasta 180 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó hasta 90 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 35 bajas a las tropas de Kiev.En total, las FFAA de Ucrania perdieron más de 1.240 militares durante la jornada.En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron 97 automóviles, 20 piezas de artillería de campaña, 15 vehículos blindados de combate (incluidos dos M113 estadounidenses, un Marder alemán, un Puma italiano y un Kazak), dos sistemas de lanzacohetes múltiples (un RAK-SA-12 croata y un Grad), 13 estaciones de guerra electrónica y dos radares RADA RPS-42 israelíes.A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron ocho bombas aéreas guiadas, siete proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars y 507 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.
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Rusia mejora sus posiciones en todos los frentes y derriba 507 drones ucranianos en un día
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas, siete proyectiles de fabricación estadounidense y 507 drones durante el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período de tiempo, Ucrania perdió unos 1.240 militares.
La aviación operativa-táctica, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas alcanzaron objetivos de infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de almacenamiento y preparación de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos, el grupo Norte causó más de 260 bajas, el grupo Este abatió a más de 315 efectivos, el grupo Oeste generó hasta 180 bajas en las FFAA de Ucrania, el grupo Sur neutralizó hasta 90 soldados ucranianos y el grupo Dniéper causó más de 35 bajas a las tropas de Kiev.
En total, las FFAA de Ucrania perdieron más de 1.240 militares durante la jornada.
En cuanto al material bélico destruido, las tropas rusas eliminaron 97 automóviles, 20 piezas de artillería de campaña, 15 vehículos blindados de combate (incluidos dos M113 estadounidenses, un Marder alemán, un Puma italiano y un Kazak), dos sistemas de lanzacohetes múltiples (un RAK-SA-12 croata y un Grad), 13 estaciones de guerra electrónica y dos radares RADA RPS-42 israelíes.
A su vez, las defensas antiaéreas rusas derribaron ocho bombas aéreas guiadas, siete proyectiles del lanzacohetes estadounidense Himars y 507 vehículos aéreos no tripulados tipo avión.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 141.646 drones, 658 sistemas de misiles antiaéreos, 29.161 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.714 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.749 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 60.777 vehículos militares especiales.