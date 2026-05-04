Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260504/revision-de-casi-200-camaras-y-numerosos-testigos-bolivia-investiga-el-asesinato-de-un-magistrado---1173324359.html
Revisión de casi 200 cámaras y numerosos testigos: Bolivia investiga el asesinato de un magistrado
Revisión de casi 200 cámaras y numerosos testigos: Bolivia investiga el asesinato de un magistrado
Sputnik Mundo
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) boliviana asignó a peritos en diversas especialidades para las pesquisas con el fin esclarecer el... 04.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-04T06:39+0000
2026-05-04T10:02+0000
américa latina
sociedad
seguridad
santa cruz
bolivia
homicidio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/04/1173324202_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_f1e85dd7ff88de1f6731484583cc9082.jpg
De acuerdo con el diario local El Deber, que se basó en información del comandante de la Policía, David Gómez, las autoridades han recopilado ya el material de casi 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, el cual consideraron que les permitirá dar con los responsables. Durante las pesquisas, detalló el medio, también recibieron declaraciones de decenas de personas que estuvieron en el lugar donde la víctima estuvo departiendo por horas, así como de los vecinos de la zona donde se perpetró el ataque.
santa cruz
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/04/1173324202_1:0:912:683_1920x0_80_0_0_0f77aeffeb820982bf8d48ceac104b28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, santa cruz, bolivia, homicidio
sociedad, seguridad, santa cruz, bolivia, homicidio

Revisión de casi 200 cámaras y numerosos testigos: Bolivia investiga el asesinato de un magistrado

06:39 GMT 04.05.2026 (actualizado: 10:02 GMT 04.05.2026)
© AP Photo / Juan KaritaPolicía militar de Bolivia.
Policía militar de Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) boliviana asignó a peritos en diversas especialidades para las pesquisas con el fin esclarecer el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien murió en Santa Cruz el 30 de abril.
De acuerdo con el diario local El Deber, que se basó en información del comandante de la Policía, David Gómez, las autoridades han recopilado ya el material de casi 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, el cual consideraron que les permitirá dar con los responsables.
Durante las pesquisas, detalló el medio, también recibieron declaraciones de decenas de personas que estuvieron en el lugar donde la víctima estuvo departiendo por horas, así como de los vecinos de la zona donde se perpetró el ataque.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала