Revisión de casi 200 cámaras y numerosos testigos: Bolivia investiga el asesinato de un magistrado

De acuerdo con el diario local El Deber, que se basó en información del comandante de la Policía, David Gómez, las autoridades han recopilado ya el material de casi 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, el cual consideraron que les permitirá dar con los responsables. Durante las pesquisas, detalló el medio, también recibieron declaraciones de decenas de personas que estuvieron en el lugar donde la víctima estuvo departiendo por horas, así como de los vecinos de la zona donde se perpetró el ataque.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) boliviana asignó a peritos en diversas especialidades para las pesquisas con el fin esclarecer el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien murió en Santa Cruz el 30 de abril.
Durante las pesquisas, detalló el medio, también recibieron declaraciones de decenas de personas que estuvieron en el lugar donde la víctima estuvo departiendo por horas, así como de los vecinos de la zona donde se perpetró el ataque.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).