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Ecuador reducirá aranceles a Colombia a partir de junio, según autoridades
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Las autoridades ecuatorianas anunciaron el recorte de los gravámenes para los productos colombianos, esto tras meses de alta tensión comercial y diplomática... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la oficina, esta medida muestra apertura en el vínculo bilateral entre Quito y Bogotá, "promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza", resaltó.
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Ecuador reducirá aranceles a Colombia a partir de junio, según autoridades

22:15 GMT 04.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaColombia aplicará nuevo arancel de 30% contra Ecuador
Colombia aplicará nuevo arancel de 30% contra Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
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Las autoridades ecuatorianas anunciaron el recorte de los gravámenes para los productos colombianos, esto tras meses de alta tensión comercial y diplomática entre ambas naciones.
"Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026", anunció la Presidencia en un comunicado difundido en redes sociales.
Petro denuncia ingreso de armas desde Ecuador: Hay una guerra entre estructuras criminales - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
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Petro denuncia ingreso de armas desde Ecuador: "Hay una guerra entre estructuras criminales"
4 de mayo, 21:10 GMT
De acuerdo con la oficina, esta medida muestra apertura en el vínculo bilateral entre Quito y Bogotá, "promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza", resaltó.
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