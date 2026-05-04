Ecuador reducirá aranceles a Colombia a partir de junio, según autoridades

De acuerdo con la oficina, esta medida muestra apertura en el vínculo bilateral entre Quito y Bogotá, "promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza", resaltó.
Las autoridades ecuatorianas anunciaron el recorte de los gravámenes para los productos colombianos, esto tras meses de alta tensión comercial y diplomática entre ambas naciones.
"Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026", anunció la Presidencia en un comunicado difundido en redes sociales.
De acuerdo con la oficina, esta medida muestra apertura en el vínculo bilateral entre Quito y Bogotá, "promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza", resaltó.
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