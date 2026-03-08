Mundo
Las tropas rusas destruyen 3 sistemas lanzacohetes múltiples en un día
Las tropas rusas destruyen 3 sistemas lanzacohetes múltiples en un día
En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples, incluidos un Himars y un MLRS estadounidenses, al igual que... 08.03.2026, Sputnik Mundo
Durante el último día de combates, las tropas rusas neutralizaron también tres carros de combate, 23 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y dos Humvee producidos en EEUU, tres estaciones de radar RADA RPS-42 y un obús M777 estadounidense. En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de despliegue de drones de ataque de largo alcance y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó siete proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 180 drones.
ucrania
Las tropas rusas destruyen 3 sistemas lanzacohetes múltiples en un día

17:07 GMT 08.03.2026
En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples, incluidos un Himars y un MLRS estadounidenses, al igual que un Olja ucraniano, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el mismo periodo de tiempo, Ucrania perdió unos 1.255 militares.
Durante el último día de combates, las tropas rusas neutralizaron también tres carros de combate, 23 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y dos Humvee producidos en EEUU, tres estaciones de radar RADA RPS-42 y un obús M777 estadounidense.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de despliegue de drones de ataque de largo alcance y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó siete proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 180 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 12'.340 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 28.109 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.684 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.700 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 56.156 vehículos militares especiales.

