Las tropas rusas destruyen 3 sistemas lanzacohetes múltiples en un día

Durante el último día de combates, las tropas rusas neutralizaron también tres carros de combate, 23 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y dos Humvee producidos en EEUU, tres estaciones de radar RADA RPS-42 y un obús M777 estadounidense. En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de despliegue de drones de ataque de largo alcance y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó siete proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 180 drones.

