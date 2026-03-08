Oriente Medio ardiendo, hindúes rosados y fiesta de los desnudos, entre las fotos de la semana
La 'Luna de Sangre' se asoma sobre la entrada principal de La Chinesca, barrio chino de la ciudad mexicana de Mexicali.
Un dron filma el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, en El Alto.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso del país para pronunciar su discurso anual ante el pueblo argentino.
Iraníes cavan tumbas para las víctimas del bombardeo estadounidense-israelí contra la escuela primaria de Minab. Conforme con los últimos datos, los ataques mataron a más de 170 personas.
Judíos practicantes celebran la fiesta anual de Purim en Londres.
Personas toman el sol en una playa en EAU mientras una columna de humo se eleva sobre la zona industrial petrolera cercana tras el impacto de un dron.
Personas desfilan con motivo de la tradicional Fiesta de los Faroles en la ciudad de Miaoli, Taiwán.
Creyentes hindúes se untan con polvo coloreado durante la celebración de la fiesta religiosa de Holi en la ciudad india de Ahmedabad.
Un musulmán chií en la India bloquea un vehículo policial durante una protesta tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.
Un grupo de israelíes con disfraces celebra Purim en un estacionamiento subterráneo que funciona como refugio antiaéreo.
Un joven sirio intenta trepar a un misil iraní sin detonar.
La actriz estadounidense Sofia Carson posa en la alfombra roja durante la ceremonia de entrega de los premios Actor Awards en Los Ángeles.
Rescatistas rusas realizan un entrenamiento en las montañas de Siberia.
Hombres japoneses vestidos con taparrabos asisten al Festival de los Desnudos de Konomiya, que cuenta con aproximadamente 1.250 años de historia.
Sistemas de defensa antiaérea israelí en Jerusalén intentan interceptar misiles iraníes.
Un grupo de baile chino actúa en el metro de Moscú con motivo de la celebración del Año Nuevo chino en la capital rusa.
