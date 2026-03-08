Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260308/1172188305.html
Oriente Medio ardiendo, hindúes rosados y fiesta de los desnudos, entre las fotos de la semana
Oriente Medio ardiendo, hindúes rosados y fiesta de los desnudos, entre las fotos de la semana
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La creciente escalada del... 08.03.2026, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Oriente Medio ardiendo, hindúes rosados y fiesta de los desnudos, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 08.03.2026
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La creciente escalada del conflicto en torno a Irán, las festividades tradicionales en la India y Japón, veraneos en la playa bajo las bombas y las escaladoras siberianas, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
© REUTERS Victor Medina

La 'Luna de Sangre' se asoma sobre la entrada principal de La Chinesca, barrio chino de la ciudad mexicana de Mexicali.

1/16
© REUTERS Claudia Morales

Un dron filma el lugar del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, en El Alto.

2/16
© AP Photo / Gustavo Garello

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso del país para pronunciar su discurso anual ante el pueblo argentino.

3/16
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Department

Iraníes cavan tumbas para las víctimas del bombardeo estadounidense-israelí contra la escuela primaria de Minab. Conforme con los últimos datos, los ataques mataron a más de 170 personas.

4/16
© REUTERS Hannah McKay

Judíos practicantes celebran la fiesta anual de Purim en Londres.

5/16
© REUTERS Amr Alfiky

Personas toman el sol en una playa en EAU mientras una columna de humo se eleva sobre la zona industrial petrolera cercana tras el impacto de un dron.

6/16
© REUTERS Ann Wang

Personas desfilan con motivo de la tradicional Fiesta de los Faroles en la ciudad de Miaoli, Taiwán.

7/16
© REUTERS Amit Dave

Creyentes hindúes se untan con polvo coloreado durante la celebración de la fiesta religiosa de Holi en la ciudad india de Ahmedabad.

8/16
© AP Photo / Mukhtar Khan

Un musulmán chií en la India bloquea un vehículo policial durante una protesta tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

9/16
© REUTERS Ronen Zvulun

Un grupo de israelíes con disfraces celebra Purim en un estacionamiento subterráneo que funciona como refugio antiaéreo.

10/16
© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Un joven sirio intenta trepar a un misil iraní sin detonar.

11/16
© REUTERS Mike Blake

La actriz estadounidense Sofia Carson posa en la alfombra roja durante la ceremonia de entrega de los premios Actor Awards en Los Ángeles.

12/16
© Sputnik / Ilya Naymushin / Acceder al contenido multimedia

Rescatistas rusas realizan un entrenamiento en las montañas de Siberia.

13/16
© REUTERS Fred Mery

Hombres japoneses vestidos con taparrabos asisten al Festival de los Desnudos de Konomiya, que cuenta con aproximadamente 1.250 años de historia.

14/16
© AP Photo / Mahmoud Illean

Sistemas de defensa antiaérea israelí en Jerusalén intentan interceptar misiles iraníes.

15/16
© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimedia

Un grupo de baile chino actúa en el metro de Moscú con motivo de la celebración del Año Nuevo chino en la capital rusa.

16/16
