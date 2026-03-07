Mundo
URGENTE: Estados Unidos reconoce oficialmente al actual Gobierno de Venezuela
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260307/iran-el-error-fatal-de-trump-1172236761.html
Irán: el error fatal de Trump
Irán: el error fatal de Trump
Sputnik Mundo
Cada vez más evidencias apuntan a que Trump buscaría salir del conflicto con Irán por estar adquiriendo un rumbo indeseado para Washington. De hecho, ya se... 07.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-07T15:00+0000
2026-03-07T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/07/1172236603_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ac3ec6bfa986e66c3f24a7df1367d0e4.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Irán: el error fatal de Trump
Sputnik Mundo
Irán: el error fatal de Trump
2026-03-07T15:00+0000
true
PT39M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/07/1172236603_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_54f1ca0ab2b269d8235e9b901719c93c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Irán: el error fatal de Trump

15:00 GMT 07.03.2026
© Sputnik
Síguenos en
Cada vez más evidencias apuntan a que Trump buscaría salir del conflicto con Irán por estar adquiriendo un rumbo indeseado para Washington. De hecho, ya se filtró el enojo israelí por sus probables contactos con Teherán para pactar un alto el fuego. Pero ya es demasiado tarde: la nación persa descartó negociar con los agresores.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances
01:48 Los falsos argumentos de EEUU para agredir a Irán
04:25 Irán descarta volver a la mesa de conversaciones
05:38 Las astronómicas pérdidas estadounidenses
07:20 EEUU atenta contra la seguridad energética global
13:46 Europa se inclina por armas nucleares contra Rusia
17:40 Rusia y su mayor aliado responden a la amenaza nuclear
22:50 La cacería occidental contra las mujeres en zonas conflictivas
27:56 ¿Cómo celebra Rusia el Día Internacional de la Mujer?
30:25 El proyecto chino-chileno que provoca rabia de EEUU
30:35 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала