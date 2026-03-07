https://noticiaslatam.lat/20260307/iran-el-error-fatal-de-trump-1172236761.html
Irán: el error fatal de Trump
Irán: el error fatal de Trump
Cada vez más evidencias apuntan a que Trump buscaría salir del conflicto con Irán por estar adquiriendo un rumbo indeseado para Washington. De hecho, ya se...
nicaragua-rusia: línea directa
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Cada vez más evidencias apuntan a que Trump buscaría salir del conflicto con Irán por estar adquiriendo un rumbo indeseado para Washington. De hecho, ya se filtró el enojo israelí por sus probables contactos con Teherán para pactar un alto el fuego. Pero ya es demasiado tarde: la nación persa descartó negociar con los agresores.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
01:48
Los falsos argumentos de EEUU para agredir a Irán
04:25
Irán descarta volver a la mesa de conversaciones
05:38
Las astronómicas pérdidas estadounidenses
07:20
EEUU atenta contra la seguridad energética global
13:46
Europa se inclina por armas nucleares contra Rusia
17:40
Rusia y su mayor aliado responden a la amenaza nuclear
22:50
La cacería occidental contra las mujeres en zonas conflictivas
27:56
¿Cómo celebra Rusia el Día Internacional de la Mujer?
30:25
El proyecto chino-chileno que provoca rabia de EEUU