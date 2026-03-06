Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260306/trump-se-hunde-en-iran-en-un-grave-error-de-calculo-1172200011.html
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
Sputnik Mundo
Una operación relámpago y victoriosa fue el plan de EEUU e Israel en Irán. Ahora, Donald Trump dice estar dispuesto a recibir "cualquier ayuda de cualquier... 06.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-06T19:00+0000
2026-03-06T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/06/1172202054_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_478cddca6a0b0fc41dd552ecd24a2b33.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
Sputnik Mundo
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
2026-03-06T19:00+0000
true
PT51M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/06/1172202054_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ac2f8385f48a921cb6e72a7005b03a61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo

19:00 GMT 06.03.2026
© Sputnik
Síguenos en
Una operación relámpago y victoriosa fue el plan de EEUU e Israel en Irán. Ahora, Donald Trump dice estar dispuesto a recibir "cualquier ayuda de cualquier país" y busca cómo recuperar sus agotados arsenales, mientras que la operación apunta a extenderse por meses en un escenario en el que las bajas mortales y daños económicos van en aumento.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:08 Cómo EEUU clavó un cuchillo en la espalda de Irán
09:48 ¿Por qué EEUU perdió a la oposición iraní?
19:28 EEUU fracasa en su apuesta por armar a los kurdos
23:16 Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela
29:38 Venezuela busca abrir su sector minero a la inversión internacional
32:06 Rusia y Venezuela mantienen su cooperación estratégica
39:05 Peligros de la incorporación de inteligencia artificial
46:29 Inteligencia artificial opta por escenarios bélicos violentos
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала