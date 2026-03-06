https://noticiaslatam.lat/20260306/trump-se-hunde-en-iran-en-un-grave-error-de-calculo-1172200011.html
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
Trump se hunde en Irán en un grave error de cálculo
Una operación relámpago y victoriosa fue el plan de EEUU e Israel en Irán. Ahora, Donald Trump dice estar dispuesto a recibir "cualquier ayuda de cualquier país" y busca cómo recuperar sus agotados arsenales, mientras que la operación apunta a extenderse por meses en un escenario en el que las bajas mortales y daños económicos van en aumento.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00
Introducción del programa
01:08
Cómo EEUU clavó un cuchillo en la espalda de Irán
09:48
¿Por qué EEUU perdió a la oposición iraní?
19:28
EEUU fracasa en su apuesta por armar a los kurdos
23:16
Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela
29:38
Venezuela busca abrir su sector minero a la inversión internacional
32:06
Rusia y Venezuela mantienen su cooperación estratégica
39:05
Peligros de la incorporación de inteligencia artificial
46:29
Inteligencia artificial opta por escenarios bélicos violentos