Posturas dispares en Latinoamérica ante ataques de EEUU e Israel contra Irán, ¿y si atacaran la región?
Posturas dispares en Latinoamérica ante ataques de EEUU e Israel contra Irán, ¿y si atacaran la región?
Sputnik Mundo
Los ataques llevados a cabo por EEUU e Israel contra Irán han puesto de manifiesto una diferencia de posturas respecto al tema por parte de los Estados de la región
por todo lo alto
para enterarte más en detalle acerca de:
Darío Orellana
Darío Orellana
Dispares posturas en Latinoamérica ante ataques contra Irán, ¿y si atacaran la región?
Dispares posturas en Latinoamérica ante ataques contra Irán, ¿y si atacaran la región?
eeuu, israel, irán, política, seguridad, latinoamérica
Posturas dispares en Latinoamérica ante ataques de EEUU e Israel contra Irán, ¿y si atacaran la región?
Darío Orellana
Desde Rusia
Alberto García
Desde Rusia
Los ataques llevados a cabo por EEUU e Israel contra Irán han puesto de manifiesto una diferencia de posturas respecto al tema por parte de los Estados de la región, aspecto que levanta suspicacias acerca de la forma de actuar ante un eventual enemigo común.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:20
Introducción del programa
04:38
Estados latinoamericanos oficializan su postura sobre la agresión al país persa
19:50
Varios países de la región muestran mucha mesura ante ataques a Irán
22:31
Cuba en peligro: puede ser la siguiente
070:19
Escala la tensión en los Andes
29:58
Ecuador sale perjudicado con su mayor presión arancelaria a Colombia