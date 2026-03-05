https://noticiaslatam.lat/20260305/posturas-dispares-en-latinoamerica-ante-ataques-de-eeuu-e-israel-contra-iran-y-si-atacaran-la-1172085454.html

Posturas dispares en Latinoamérica ante ataques de EEUU e Israel contra Irán, ¿y si atacaran la región?

Posturas dispares en Latinoamérica ante ataques de EEUU e Israel contra Irán, ¿y si atacaran la región?

Sputnik Mundo

Los ataques llevados a cabo por EEUU e Israel contra Irán han puesto de manifiesto una diferencia de posturas respecto al tema por parte de los Estados de la... 05.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-05T15:00+0000

2026-03-05T15:00+0000

2026-03-05T15:00+0000

por todo lo alto

eeuu

israel

irán

política

seguridad

latinoamérica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/05/1172137443_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dde1571ed44d42f10920758d4d96ded.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:

eeuu

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Dispares posturas en Latinoamérica ante ataques contra Irán, ¿y si atacaran la región? Sputnik Mundo Dispares posturas en Latinoamérica ante ataques contra Irán, ¿y si atacaran la región? 2026-03-05T15:00+0000 true PT36M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

eeuu, israel, irán, política, seguridad, latinoamérica, видео