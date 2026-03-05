Mundo
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
EEUU fracasa contra Irán
Pensada como una victoria segura, la agresión estadounidense contra Irán se está volviendo una pesadilla, tanto para Washington como también para sus aliados... 05.03.2026, Sputnik Mundo
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
EEUU fracasa contra Irán

Pensada como una victoria segura, la agresión estadounidense contra Irán se está volviendo una pesadilla, tanto para Washington como también para sus aliados regionales, producto de un tremendo error de cálculo sobre la capacidad de la República Islámica, no solo de resistir, sino también de humillar a los adversarios.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:25 EEUU e Israel fracasan en destruir el sistema de gobierno y la capacidad defensiva de Irán
10:52 Crisis energética, desdolarización y otras consecuencias desatadas por Washington
18:26 Complicidad europea en la agresión contra Irán
19:59 Trump fortalece involuntariamente la alianza ruso-china
23:12 ¿Podrá México garantizar la seguridad para los más de 5 millones de visitantes por la Copa del Mundo?
27:11 Sucias jugadas mediáticas en torno a México como sede mundialista
33:21 El doble rasero de la FIFA sobre EEUU e Israel
