En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

Pensada como una victoria segura, la agresión estadounidense contra Irán se está volviendo una pesadilla, tanto para Washington como también para sus aliados... 05.03.2026, Sputnik Mundo

EEUU fracasa contra Irán

Pensada como una victoria segura, la agresión estadounidense contra Irán se está volviendo una pesadilla, tanto para Washington como también para sus aliados regionales, producto de un tremendo error de cálculo sobre la capacidad de la República Islámica, no solo de resistir, sino también de humillar a los adversarios.