La economía del Reino Unido no repunta y la tensión en Oriente Medio la frena aún más

Según las proyecciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Reino Unido mantendrá un crecimiento moderado en los próximos años, aunque la... 04.03.2026, Sputnik Mundo

La economía local no repunta con la fuerza esperada y la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán amenaza con frenar aún más cualquier recuperación. La canciller del Exchequer, Rachel Reeves, defendió el rumbo económico del gobierno laborista, pese a la volatilidad de los mercados y el encarecimiento de la energía.Al presentar ante la Cámara de los Comunes las últimas previsiones elaboradas por la Oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria, Reeves sostuvo que las políticas implementadas desde el regreso del Partido Laborista al poder en 2024 están dando resultados, aunque reconoció un contexto internacional más incierto.Las nuevas estimaciones prevén que el crecimiento económico de 2026 se sitúe en 1,1%, por debajo de lo proyectado en el presupuesto de noviembre del año pasado. No obstante, se espera que la expansión sea mayor en 2027 y 2028, con tasas de 1,6%. Asimismo, el Gobierno anticipa que la inflación y el endeudamiento disminuirán con mayor rapidez de lo previsto.Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha alterado bruscamente el panorama. El precio del crudo Brent, referencia internacional, se disparó más de 15% en la semana, superando los 80 dólares por barril, mientras que los precios mundiales del gas casi se duplicaron. El Reino Unido depende en gran medida del gas importado, por lo que un aumento sostenido impactaría directamente en las facturas de energía y en los costos de producción.La incertidumbre también golpeó a los mercados financieros. El índice FTSE 100 registró una caída de 3,7% el 3 de marzo, reflejando la preocupación de los inversionistas ante un posible escenario de menor crecimiento y mayor inflación.Helen Miller, directora del Instituto de Estudios Fiscales, advirtió que el conflicto en Oriente Medio ya está elevando las expectativas sobre tasas de interés y podría generar perturbaciones económicas de mayor alcance si se prolonga. El encarecimiento de la energía tiende a presionar la inflación, lo que limitaría el margen del Banco de Inglaterra para continuar recortando los tipos.Reeves reconoció que el mundo se ha vuelto más incierto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. No obstante, no anunció nuevas medidas fiscales para amortiguar un eventual impacto económico.Desde la oposición conservadora, Mel Stride criticó la gestión económica y acusó a la canciller de debilitar el potencial de crecimiento con aumentos de impuestos. Aunque algunos indicadores apuntaban a una recuperación gradual en 2026 y a una inflación en descenso, analistas coinciden en que la escalada del conflicto podría frustrar esas expectativas y prolongar la fragilidad de la sexta economía más grande del mundo.

