Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260304/la-economia-del-reino-unido-no-repunta-y-la-tension-en-oriente-medio-la-frena-aun-mas-1172064424.html
La economía del Reino Unido no repunta y la tensión en Oriente Medio la frena aún más
La economía del Reino Unido no repunta y la tensión en Oriente Medio la frena aún más
Sputnik Mundo
Según las proyecciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Reino Unido mantendrá un crecimiento moderado en los próximos años, aunque la... 04.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-04T09:21+0000
2026-03-04T09:21+0000
internacional
irán
reino unido
eeuu
banco de inglaterra
📈 mercados y finanzas
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168865892_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_95217dda32b78a4a840d37736531645f.jpg
La economía local no repunta con la fuerza esperada y la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán amenaza con frenar aún más cualquier recuperación. La canciller del Exchequer, Rachel Reeves, defendió el rumbo económico del gobierno laborista, pese a la volatilidad de los mercados y el encarecimiento de la energía.Al presentar ante la Cámara de los Comunes las últimas previsiones elaboradas por la Oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria, Reeves sostuvo que las políticas implementadas desde el regreso del Partido Laborista al poder en 2024 están dando resultados, aunque reconoció un contexto internacional más incierto.Las nuevas estimaciones prevén que el crecimiento económico de 2026 se sitúe en 1,1%, por debajo de lo proyectado en el presupuesto de noviembre del año pasado. No obstante, se espera que la expansión sea mayor en 2027 y 2028, con tasas de 1,6%. Asimismo, el Gobierno anticipa que la inflación y el endeudamiento disminuirán con mayor rapidez de lo previsto.Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha alterado bruscamente el panorama. El precio del crudo Brent, referencia internacional, se disparó más de 15% en la semana, superando los 80 dólares por barril, mientras que los precios mundiales del gas casi se duplicaron. El Reino Unido depende en gran medida del gas importado, por lo que un aumento sostenido impactaría directamente en las facturas de energía y en los costos de producción.La incertidumbre también golpeó a los mercados financieros. El índice FTSE 100 registró una caída de 3,7% el 3 de marzo, reflejando la preocupación de los inversionistas ante un posible escenario de menor crecimiento y mayor inflación.Helen Miller, directora del Instituto de Estudios Fiscales, advirtió que el conflicto en Oriente Medio ya está elevando las expectativas sobre tasas de interés y podría generar perturbaciones económicas de mayor alcance si se prolonga. El encarecimiento de la energía tiende a presionar la inflación, lo que limitaría el margen del Banco de Inglaterra para continuar recortando los tipos.Reeves reconoció que el mundo se ha vuelto más incierto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. No obstante, no anunció nuevas medidas fiscales para amortiguar un eventual impacto económico.Desde la oposición conservadora, Mel Stride criticó la gestión económica y acusó a la canciller de debilitar el potencial de crecimiento con aumentos de impuestos. Aunque algunos indicadores apuntaban a una recuperación gradual en 2026 y a una inflación en descenso, analistas coinciden en que la escalada del conflicto podría frustrar esas expectativas y prolongar la fragilidad de la sexta economía más grande del mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260301/1171988395.html
irán
reino unido
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1b/1168865892_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_57d9e1042a41b8fb55216e377a39152d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irán, reino unido, eeuu, banco de inglaterra, 📈 mercados y finanzas, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
irán, reino unido, eeuu, banco de inglaterra, 📈 mercados y finanzas, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

La economía del Reino Unido no repunta y la tensión en Oriente Medio la frena aún más

09:21 GMT 04.03.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEl Reino Unido anuncia fuerte alza de impuestos ante una economía que no crece
El Reino Unido anuncia fuerte alza de impuestos ante una economía que no crece - Sputnik Mundo, 1920, 04.03.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Según las proyecciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Reino Unido mantendrá un crecimiento moderado en los próximos años, aunque la escalada en Oriente Medio podría alterar las previsiones y presionar inflación y deuda, advirtió el Instituto de Estudios Fiscales.
La economía local no repunta con la fuerza esperada y la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán amenaza con frenar aún más cualquier recuperación. La canciller del Exchequer, Rachel Reeves, defendió el rumbo económico del gobierno laborista, pese a la volatilidad de los mercados y el encarecimiento de la energía.
Al presentar ante la Cámara de los Comunes las últimas previsiones elaboradas por la Oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria, Reeves sostuvo que las políticas implementadas desde el regreso del Partido Laborista al poder en 2024 están dando resultados, aunque reconoció un contexto internacional más incierto.
Las nuevas estimaciones prevén que el crecimiento económico de 2026 se sitúe en 1,1%, por debajo de lo proyectado en el presupuesto de noviembre del año pasado.
No obstante, se espera que la expansión sea mayor en 2027 y 2028, con tasas de 1,6%. Asimismo, el Gobierno anticipa que la inflación y el endeudamiento disminuirán con mayor rapidez de lo previsto.
El Reino Unido abre sus bases para que EEUU continúe su ofensiva contra Irán - Sputnik Mundo, 1920, 01.03.2026
El Reino Unido abre sus bases para que EEUU continúe su ofensiva contra Irán
1 de marzo, 22:31 GMT
Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha alterado bruscamente el panorama. El precio del crudo Brent, referencia internacional, se disparó más de 15% en la semana, superando los 80 dólares por barril, mientras que los precios mundiales del gas casi se duplicaron.
El Reino Unido depende en gran medida del gas importado, por lo que un aumento sostenido impactaría directamente en las facturas de energía y en los costos de producción.
La incertidumbre también golpeó a los mercados financieros. El índice FTSE 100 registró una caída de 3,7% el 3 de marzo, reflejando la preocupación de los inversionistas ante un posible escenario de menor crecimiento y mayor inflación.
Helen Miller, directora del Instituto de Estudios Fiscales, advirtió que el conflicto en Oriente Medio ya está elevando las expectativas sobre tasas de interés y podría generar perturbaciones económicas de mayor alcance si se prolonga. El encarecimiento de la energía tiende a presionar la inflación, lo que limitaría el margen del Banco de Inglaterra para continuar recortando los tipos.
Reeves reconoció que el mundo se ha vuelto más incierto tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. No obstante, no anunció nuevas medidas fiscales para amortiguar un eventual impacto económico.
Desde la oposición conservadora, Mel Stride criticó la gestión económica y acusó a la canciller de debilitar el potencial de crecimiento con aumentos de impuestos. Aunque algunos indicadores apuntaban a una recuperación gradual en 2026 y a una inflación en descenso, analistas coinciden en que la escalada del conflicto podría frustrar esas expectativas y prolongar la fragilidad de la sexta economía más grande del mundo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
- Sputnik MundoIrán contra Israel y EEUU: el cuarto día del conflicto, minuto a minuto ayer, 05:45 GMT
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала