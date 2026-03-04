https://noticiaslatam.lat/20260304/ataque-contra-iran-que-indica-la-reaccion-de-putin-a-la-muerte-de-jamenei-1172091630.html
Ataque contra Irán: qué indica la reacción de Putin a la muerte de Jameneí
Ataque contra Irán: qué indica la reacción de Putin a la muerte de Jameneí
En Rusia cuestionan la confianza en EEUU tras su ataque contra Irán en plena negociación nuclear. El conflicto deja de relieve también la vieja estrategia de... 04.03.2026, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
15:00 GMT 04.03.2026 (actualizado: 15:06 GMT 04.03.2026)
En Rusia cuestionan la confianza en EEUU tras su ataque contra Irán en plena negociación nuclear. El conflicto deja de relieve también la vieja estrategia de iniciar conflictos externos para tapar crisis internas. Además, ¿por qué la seguridad estadounidense 'no ve' atentados preparados contra Cuba?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00
Avances e introducción del programa
01:00
Rusia se cuestiona qué tanto se puede confiar en EEUU tras el ataque a Irán
07:35
El conflicto externo como instrumento para desviar la atención de los internos
14:35
Cómo los falsos pretextos de EEUU para atacar a otros impulsan la carrera armamentista y nuclear
20:10
Los ánimos de victoria en Rusia tras el quiebre de la incursión terrorista en Cuba
25:32
Por qué la seguridad de EEUU 'no ve' los preparativos en su territorio de atentados terroristas contra Cuba