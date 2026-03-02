https://noticiaslatam.lat/20260302/las-tropas-rusas-liberan-2-localidades-y-derriban-casi-700-drones-ucranianos-en-un-dia-1172010964.html

Las tropas rusas liberan 2 localidades y derriban casi 700 drones ucranianos en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Krúgloye, en la región de Járkov, y Reznikovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el... 02.03.2026

Fuerzas rusas también interceptaron dos misiles guiados de largo alcance Neptun, tres proyectiles del sistema Himars y cuatro bombas guiadas.Asimismo, las tropas rusas destruyeron 23 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 y un Stryker producidos en EEUU, además de dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Vampire checos.En las últimas 24 horas, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de almacenamiento y producción de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Ucrania perdió unos 1.260 militares durante el último día de combates, aregan desde la entidad castrense. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 340 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 320 en la de la agrupación Centro, más de 225 en la del grupo Norte, más de 135 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

