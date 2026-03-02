https://noticiaslatam.lat/20260302/las-tropas-rusas-liberan-2-localidades-y-derriban-casi-700-drones-ucranianos-en-un-dia-1172010964.html
Las tropas rusas liberan 2 localidades y derriban casi 700 drones ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Krúgloye, en la región de Járkov, y Reznikovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el... 02.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-02T13:59+0000
2026-03-02T13:59+0000
2026-03-02T13:59+0000
Fuerzas rusas también interceptaron dos misiles guiados de largo alcance Neptun, tres proyectiles del sistema Himars y cuatro bombas guiadas.Asimismo, las tropas rusas destruyeron 23 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 y un Stryker producidos en EEUU, además de dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Vampire checos.En las últimas 24 horas, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de almacenamiento y producción de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Ucrania perdió unos 1.260 militares durante el último día de combates, aregan desde la entidad castrense. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 340 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 320 en la de la agrupación Centro, más de 225 en la del grupo Norte, más de 135 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
ucrania
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Krúgloye, en la región de Járkov, y Reznikovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, la defensa antiaérea rusa derribó 679 drones ucranianos, agregan.
Fuerzas rusas también interceptaron dos misiles guiados de largo alcance Neptun, tres proyectiles del sistema Himars y cuatro bombas guiadas.
Asimismo, las tropas rusas destruyeron 23 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 y un Stryker producidos en EEUU, además de dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Vampire checos.
En las últimas 24 horas, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de almacenamiento y producción de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
Ucrania perdió unos 1.260 militares durante el último día de combates, aregan desde la entidad castrense. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 340 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 180 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, hasta 320 en la de la agrupación Centro, más de 225 en la del grupo Norte, más de 135 en la del grupo Sur y alrededor de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 119.020 drones, 651 sistemas de misiles antiaéreos, 27.978 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.680 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.571 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.642 vehículos militares especiales.
