Occidente reconoce su derrota ante Rusia
Sputnik Mundo
La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia. De allí su...
nicaragua-rusia: línea directa
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Occidente reconoce su derrota ante Rusia
La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia. De allí su descabellado plan, que ignora un detalle importante: que la doctrina nuclear rusa comprende represalias, no solo contra el agresor inmediato, sino también contra sus patrocinadores.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
01:56
¿Por qué Rusia se ve obligada a ampliar el colchón de seguridad a lo largo de su frontera?
03:30
Un Occidente desesperado baraja usar armamento nuclear
12:39
Nicaragua avanza en potenciar su sector de salud
16:01
Rusia construye instalaciones médicas en sus nuevos territorios
17:37
Las biotecnologías rusas apuntan a revolucionar la salud
19:40
EEUU fracasa en cortar la alianza entre Rusia y la India
25:36
Las claves de la soberanía nicaragüense
28:28
Rusia avanza en incorporar a militares en las estructuras clave del Estado