EEUU e Israel realizan una operación militar a gran escala contra Irán, minuto a minuto
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
Occidente reconoce su derrota ante Rusia
La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Occidente reconoce su derrota ante Rusia
Occidente reconoce su derrota ante Rusia

15:00 GMT 28.02.2026
La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia. De allí su descabellado plan, que ignora un detalle importante: que la doctrina nuclear rusa comprende represalias, no solo contra el agresor inmediato, sino también contra sus patrocinadores.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances
01:56 ¿Por qué Rusia se ve obligada a ampliar el colchón de seguridad a lo largo de su frontera?
03:30 Un Occidente desesperado baraja usar armamento nuclear
12:39 Nicaragua avanza en potenciar su sector de salud
16:01 Rusia construye instalaciones médicas en sus nuevos territorios
17:37 Las biotecnologías rusas apuntan a revolucionar la salud
19:40 EEUU fracasa en cortar la alianza entre Rusia y la India
25:36 Las claves de la soberanía nicaragüense
28:28 Rusia avanza en incorporar a militares en las estructuras clave del Estado
30:35 Despedida
