En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky abordan estos temas:

La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia. De allí su... 28.02.2026, Sputnik Mundo

Occidente reconoce su derrota ante Rusia

Para ver este vídeo por favor habilite JavaScript y considere la posibilidad de actualizar el navegador que soporte HTML5 video © Sputnik

La pretensión británica y francesa por entregar armas atómicas a Kiev es una elocuente muestra de la desesperación occidental contra Rusia. De allí su descabellado plan, que ignora un detalle importante: que la doctrina nuclear rusa comprende represalias, no solo contra el agresor inmediato, sino también contra sus patrocinadores.