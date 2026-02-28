Los controles de la renta han agravado la crisis de vivienda en Alemania, según experto
Clemens Fuest, presidente del Instituto de Investigaciones Económicas de Múnich, advirtió que estas políticas han fracasado en su objetivo de aliviar la crisis habitacional, provocando, por el contrario, un agravamiento en la escasez de vivienda.
Según el economista, la imposición de topes a las rentas en Alemania ha desincentivado la inversión en nuevas construcciones y ha "congelado" el mercado inmobiliario, limitando la oferta disponible en un momento de alta demanda en los centros urbanos.
En la presentación de un reporte sobre este fenómeno, el experto destacó una distorsión creciente en el mercado: mientras los alquileres de contratos antiguos han subido un 18% desde 2013 bajo estrictas regulaciones, los precios para nuevos inquilinos se han disparado un 50%.
Esta brecha ha generado un estancamiento residencial, ya que los arrendatarios actuales evitan mudarse para no perder sus costos reducidos.
Esta falta de rotación perjudica directamente a quienes buscan vivienda por primera vez y a los propietarios, quienes enfrentan un marco normativo que limita la rentabilidad de sus activos, señaló.
En ese sentido, alertó que esta crisis habitacional está frenando el crecimiento económico del país al impedir la movilidad laboral. La dificultad para encontrar alojamiento asequible en ciudades con alta oferta de empleo frustra las perspectivas de los trabajadores jóvenes y obstaculiza el desarrollo productivo, alertó.
"El crecimiento económico solo funciona si las personas pueden aceptar nuevos empleos y mudarse para hacerlo", sentenció Fuest, subrayando que la sobrerregulación del mercado del alquiler se ha convertido en otro obstáculo para revivir la alicaída economía alemana.
