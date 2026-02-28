https://noticiaslatam.lat/20260228/la-economia-canadiense-cayo-un-06-en-el-cuarto-trimestre-de-2025-1171865199.html

La economía canadiense cayó un 0,6% en el cuarto trimestre de 2025

28.02.2026

La contracción canadiense fue ligeramente peor que las previsiones de los economistas, quienes esperaban una caída del 0,2% del PIB en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los reportes de prensa. La caída trimestral siguió a una expansión del 0,6% en el periodo anterior, lo que marcó un final volátil para el año fiscal. Sin embargo, la contracción fue parcialmente mitigada por el gasto de los hogares y el aumento en la inversión de capital gubernamental. En concreto, la inversión gubernamental en sistemas de armas registró un aumento anual de 45,9%, lo que marcó el tercer año consecutivo en el que el sector público supera a la inversión empresarial privada como impulsor del crecimiento nacional. Asimismo, el consumo en los hogares se mantuvo como pilar de estabilidad, al aumentar 2,3% durante el año pasado. Por otro lado, el sector manufacturero se contrajo 1,5% en el cuarto trimestre. Mientras que la producción de bienes duraderos disminuyó 2,6%, afectado por los aranceles de importación de Estados Unidos, los cuales obstaculizaron las exportaciones de metales primarios y productos fabricados. Con todo, la institución encargada de las estadísticas nacionales situó el crecimiento anual de 2025 en un 1,7%. Mientras que el PIB real aumentó 0,2% al cerrar el mes. Según los reportes, el crecimiento de fin de año fue impulsado por un repunte en la fabricación de maquinaria y una recuperación en el comercio mayorista tras la escasez de semiconductores.

canadá

