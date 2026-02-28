La economía canadiense cayó un 0,6% en el cuarto trimestre de 2025

https://noticiaslatam.lat/20260228/la-economia-canadiense-cayo-un-06-en-el-cuarto-trimestre-de-2025-1171865199.html
28.02.2026
2026-02-28T06:32+0000
2026-02-28T06:32+0000
2026-02-28T07:28+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171865276_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e1aa9a40ec727f389276d438c3408f40.jpg
https://noticiaslatam.lat/20260219/1171551078.html
canadá
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171865276_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8b06927bbfedfb004e86acb91570fcbb.jpg
06:32 GMT 28.02.2026 (actualizado: 07:28 GMT 28.02.2026)
El Producto Interno Bruto (PIB) de la nación norteamericana se contrajo un 0,6% en los últimos tres meses del año pasado, con lo que cerró un año de crecimiento moderado y de exportaciones afectadas por los aranceles impulsados por EEUU, de acuerdo con los datos divulgados por Statistics Canada.
La contracción canadiense fue ligeramente peor que las previsiones de los economistas, quienes esperaban una caída del 0,2% del PIB en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los reportes de prensa.
La caída trimestral siguió a una expansión del 0,6% en el periodo anterior, lo que marcó un final volátil para el año fiscal. Sin embargo, la contracción fue parcialmente mitigada por el gasto de los hogares y el aumento en la inversión de capital gubernamental.
En concreto, la inversión gubernamental en sistemas de armas registró un aumento anual de 45,9%, lo que marcó el tercer año consecutivo en el que el sector público supera a la inversión empresarial privada como impulsor del crecimiento nacional.
Asimismo, el consumo en los hogares se mantuvo como pilar de estabilidad, al aumentar 2,3% durante el año pasado.
Por otro lado, el sector manufacturero se contrajo 1,5% en el cuarto trimestre. Mientras que la producción de bienes duraderos disminuyó 2,6%, afectado por los aranceles de importación de Estados Unidos, los cuales obstaculizaron las exportaciones de metales primarios y productos fabricados.
Con todo, la institución encargada de las estadísticas nacionales situó el crecimiento anual de 2025 en un 1,7%. Mientras que el PIB real aumentó 0,2% al cerrar el mes. Según los reportes, el crecimiento de fin de año fue impulsado por un repunte en la fabricación de maquinaria y una recuperación en el comercio mayorista tras la escasez de semiconductores.
