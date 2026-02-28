https://noticiaslatam.lat/20260228/fuerzas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-derriban-mas-de-300-drones-en-la-ultima-jornada-1171908639.html

Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 300 drones en la última jornada

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Neskúchnoye, en la región de Járkov, y Górkoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa... 28.02.2026, Sputnik Mundo

Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 30 vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, según se desprende del comunicado del ente castrense.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.

