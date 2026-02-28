https://noticiaslatam.lat/20260228/fuerzas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-derriban-mas-de-300-drones-en-la-ultima-jornada-1171908639.html
Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 300 drones en la última jornada
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Neskúchnoye, en la región de Járkov, y Górkoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa... 28.02.2026, Sputnik Mundo
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 30 vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, según se desprende del comunicado del ente castrense.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
ucrania
Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos y derriban más de 300 drones en la última jornada
16:04 GMT 28.02.2026 (actualizado: 16:15 GMT 28.02.2026)
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Neskúchnoye, en la región de Járkov, y Górkoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó un misil de crucero de largo alcance Flamingo ucraniano, 10 proyectiles del sistema Himars y derribó 315 drones, señalan.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética que abastecía el complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Fuerzas rusas también destruyeron un carro de combate, 30 vehículos blindados y un sistema lanzacohetes múltiple, según se desprende del comunicado del ente castrense.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.330 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 118.121 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.942 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.675 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.529 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 55.461 vehículos militares especiales.