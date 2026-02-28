Mundo
EEUU e Israel realizan una operación militar a gran escala contra Irán, minuto a minuto
El Consejo de Seguridad de la ONU convoca a una reunión de emergencia tras los ataques contra Irán
El Consejo de Seguridad de la ONU convoca a una reunión de emergencia tras los ataques contra Irán
La sesión fue convocada por iniciativa de Rusia y China ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. La misión permanente de Rusia ante la ONU...
La representación rusa calificó las acciones de Estados Unidos e Israel como "una violación directa de los principios y normas fundamentales del derecho internacional" y "un acto de agresión armada no provocado".EEUU e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán. En respuesta a la agresión, Teherán anunció ataques de represalia contra Israel y bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait.El objetivo de la operación de Estados Unidos es el programa nuclear iraní y el cambio de poder en la República Islámica, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje en video.
El Consejo de Seguridad de la ONU convoca a una reunión de emergencia tras los ataques contra Irán

21:01 GMT 28.02.2026 (actualizado: 21:15 GMT 28.02.2026)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEl Consejo de Seguridad de la ONU
La sesión fue convocada por iniciativa de Rusia y China ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. La misión permanente de Rusia ante la ONU informó que dos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Baréin, así como un miembro permanente, Francia, también solicitaron la convocatoria a la reunión.
La representación rusa calificó las acciones de Estados Unidos e Israel como "una violación directa de los principios y normas fundamentales del derecho internacional" y "un acto de agresión armada no provocado".

"Durante la reunión del Consejo de Seguridad, exigiremos a EEUU e Israel que pongan fin de inmediato a sus acciones ilegales y escalatorias, y que emprendan el camino hacia una solución política y diplomática", reza la nota.

EEUU e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán. En respuesta a la agresión, Teherán anunció ataques de represalia contra Israel y bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait.
El objetivo de la operación de Estados Unidos es el programa nuclear iraní y el cambio de poder en la República Islámica, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje en video.
