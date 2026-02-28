https://noticiaslatam.lat/20260228/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-convoca-a-una-reunion-de-emergencia-tras-los-ataques-contra-iran-1171918233.html

El Consejo de Seguridad de la ONU convoca a una reunión de emergencia tras los ataques contra Irán

El Consejo de Seguridad de la ONU convoca a una reunión de emergencia tras los ataques contra Irán

La sesión fue convocada por iniciativa de Rusia y China ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. La misión permanente de Rusia ante la ONU... 28.02.2026, Sputnik Mundo

La representación rusa calificó las acciones de Estados Unidos e Israel como "una violación directa de los principios y normas fundamentales del derecho internacional" y "un acto de agresión armada no provocado".EEUU e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán. En respuesta a la agresión, Teherán anunció ataques de represalia contra Israel y bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait.El objetivo de la operación de Estados Unidos es el programa nuclear iraní y el cambio de poder en la República Islámica, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje en video.

