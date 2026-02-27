Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260227/un-tercio-de-los-hogares-mexicanos-no-pudo-costear-la-canasta-basica-en-2025-1171827163.html
Un tercio de los hogares mexicanos no pudo costear la canasta básica en 2025
Un tercio de los hogares mexicanos no pudo costear la canasta básica en 2025
Sputnik Mundo
Al cierre de 2025, cerca de 42,3 millones de personas (32,3%) no pudieron adquirir la canasta básica con los ingresos de su hogar, especialmente debido a que... 27.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-27T06:34+0000
2026-02-27T06:34+0000
américa latina
méxico
inegi
sociedad
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171801217_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_df81bd16e610c9c8936e0e58342d35ce.jpg
Pese a todo, el indicador —que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso per cápita producto de su trabajo no alcanza para adquirir la canasta básica— pasó de 35,4% en el último trimestre de 2024 a 32,3% en el mismo periodo de 2025 gracias a la recuperación del ingreso. Aunque la pobreza laboral se redujo en 25 entidades federativas, los estados sureños como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron en 59,8%, 56,6% y 51,3%, respectivamente. En contraste, Baja California Sur, Colima y Baja California cuentan con la población que no pudo adquirir la canasta básica con su salario. De acuerdo con el Inegi, las mayores reducciones se registraron en Querétaro, con 13,4%; Morelos (10,3%) y Aguascalientes (7,2%). En tanto, los aumentos más significativos ocurrieron en Michoacán (2,8%), Durango (2,7%) y Ciudad de México (1,2%). ¿Cuánto cuesta la canasta básica en México?En enero, un hogar de cuatro integrantes necesitó 19.372 pesos (1.131 dólares) mensuales en zonas urbanas y 13.863 pesos (809 dólares) en zonas rurales para cubrir las canastas alimentaria y no alimentaria, según el Inegi.Las cifras representan un aumento anual de 730 pesos (42,64 dólares) en ciudades y de 494 pesos (28,86 dólares) en el campo, lo que confirma una mayor presión sobre el ingreso familiar.A nivel individual, una persona requirió 4.843 pesos (282 dólares) en áreas urbanas y 3.465 pesos (202 dólares) en regiones rurales para adquirir ambas canastas, lo que implicó incrementos de 3,9% y 3,7% anual, respectivamente.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.
https://noticiaslatam.lat/20260226/1171801371.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1a/1171801217_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_9033106fe2b4eaa8ce45729c7c4a1ba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, inegi, sociedad, 📈 mercados y finanzas
méxico, inegi, sociedad, 📈 mercados y finanzas

Un tercio de los hogares mexicanos no pudo costear la canasta básica en 2025

06:34 GMT 27.02.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia🪙 México registra una reducción en la pobreza laboral al concluir el 2025
🪙 México registra una reducción en la pobreza laboral al concluir el 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 27.02.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Al cierre de 2025, cerca de 42,3 millones de personas (32,3%) no pudieron adquirir la canasta básica con los ingresos de su hogar, especialmente debido a que las mujeres siguen padeciendo pobreza laboral, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del país latinoamericano.
Pese a todo, el indicador —que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso per cápita producto de su trabajo no alcanza para adquirir la canasta básica— pasó de 35,4% en el último trimestre de 2024 a 32,3% en el mismo periodo de 2025 gracias a la recuperación del ingreso.
Aunque la pobreza laboral se redujo en 25 entidades federativas, los estados sureños como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron en 59,8%, 56,6% y 51,3%, respectivamente.
En contraste, Baja California Sur, Colima y Baja California cuentan con la población que no pudo adquirir la canasta básica con su salario. De acuerdo con el Inegi, las mayores reducciones se registraron en Querétaro, con 13,4%; Morelos (10,3%) y Aguascalientes (7,2%). En tanto, los aumentos más significativos ocurrieron en Michoacán (2,8%), Durango (2,7%) y Ciudad de México (1,2%).
🪙 México registra una reducción en la pobreza laboral al concluir el 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 26.02.2026
🪙 México registra una reducción en la pobreza laboral al concluir el 2025
ayer, 06:15 GMT

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México?

En enero, un hogar de cuatro integrantes necesitó 19.372 pesos (1.131 dólares) mensuales en zonas urbanas y 13.863 pesos (809 dólares) en zonas rurales para cubrir las canastas alimentaria y no alimentaria, según el Inegi.
Las cifras representan un aumento anual de 730 pesos (42,64 dólares) en ciudades y de 494 pesos (28,86 dólares) en el campo, lo que confirma una mayor presión sobre el ingreso familiar.
A nivel individual, una persona requirió 4.843 pesos (282 dólares) en áreas urbanas y 3.465 pesos (202 dólares) en regiones rurales para adquirir ambas canastas, lo que implicó incrementos de 3,9% y 3,7% anual, respectivamente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала