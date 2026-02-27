https://noticiaslatam.lat/20260227/un-tercio-de-los-hogares-mexicanos-no-pudo-costear-la-canasta-basica-en-2025-1171827163.html

Un tercio de los hogares mexicanos no pudo costear la canasta básica en 2025

Al cierre de 2025, cerca de 42,3 millones de personas (32,3%) no pudieron adquirir la canasta básica con los ingresos de su hogar

Pese a todo, el indicador —que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso per cápita producto de su trabajo no alcanza para adquirir la canasta básica— pasó de 35,4% en el último trimestre de 2024 a 32,3% en el mismo periodo de 2025 gracias a la recuperación del ingreso. Aunque la pobreza laboral se redujo en 25 entidades federativas, los estados sureños como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron en 59,8%, 56,6% y 51,3%, respectivamente. En contraste, Baja California Sur, Colima y Baja California cuentan con la población que no pudo adquirir la canasta básica con su salario. De acuerdo con el Inegi, las mayores reducciones se registraron en Querétaro, con 13,4%; Morelos (10,3%) y Aguascalientes (7,2%). En tanto, los aumentos más significativos ocurrieron en Michoacán (2,8%), Durango (2,7%) y Ciudad de México (1,2%). ¿Cuánto cuesta la canasta básica en México?En enero, un hogar de cuatro integrantes necesitó 19.372 pesos (1.131 dólares) mensuales en zonas urbanas y 13.863 pesos (809 dólares) en zonas rurales para cubrir las canastas alimentaria y no alimentaria, según el Inegi.Las cifras representan un aumento anual de 730 pesos (42,64 dólares) en ciudades y de 494 pesos (28,86 dólares) en el campo, lo que confirma una mayor presión sobre el ingreso familiar.A nivel individual, una persona requirió 4.843 pesos (282 dólares) en áreas urbanas y 3.465 pesos (202 dólares) en regiones rurales para adquirir ambas canastas, lo que implicó incrementos de 3,9% y 3,7% anual, respectivamente.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.

