Mundo
EN VIVO: Los sindicatos se movilizan mientras el Senado argentino se prepara para votar la reforma laboral
- Sputnik Mundo, 1920
Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260227/el-imperio-estadounidense-de-trump-se-cae-a-pedazos-1171857300.html
El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos
El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos
Sputnik Mundo
A Donald Trump se le está acabando la fiesta. El Supremo sentenció su guerra arancelaria global, los republicanos apuntan a perder el control de las dos... 27.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-27T19:00+0000
2026-02-27T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171860074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ec31d54fd52723bbe714a9ffbe1177a.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos
Sputnik Mundo
El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos
2026-02-27T19:00+0000
true
PT59M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1b/1171860074_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8d41bec7030c5162f63c3f88139cc27f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos

19:00 GMT 27.02.2026
© Sputnik
Síguenos en
A Donald Trump se le está acabando la fiesta. El Supremo sentenció su guerra arancelaria global, los republicanos apuntan a perder el control de las dos cámaras del Congreso, mientras que el escenario iraní no ofrece a Washington otra opción que retirarse si quiere evitar una humillación militar.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:13 México desmiente el supuesto protagonismo de EEUU en abatir al capo 'El Mecho'
14:29 ¿Quiénes proveen de armas al crimen organizado latinoamericano?
19:43 Trump presenta al Congreso un informe anual plagado de falacias
23:20 El golpe del Supremo estadounidense a los aranceles globales de Trump que ya provocan la emigración de estadounidenses al exterior
28:50 La tremenda mentira de EEUU sobre Venezuela
35:13 Rusia revela los planes británicos y franceses por entregar armas nucleares a Kiev
38:55 Doctrina nuclear rusa: mala noticia para Occidente
54:14 Un recordatorio del 37 años del Caracazo
58:07 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала