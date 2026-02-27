El imperio estadounidense de Trump se cae a pedazos
A Donald Trump se le está acabando la fiesta. El Supremo sentenció su guerra arancelaria global, los republicanos apuntan a perder el control de las dos cámaras del Congreso, mientras que el escenario iraní no ofrece a Washington otra opción que retirarse si quiere evitar una humillación militar.
En esta edición de Puentes Informativos, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, abordan:
00:00 Introducción del programa
01:13 México desmiente el supuesto protagonismo de EEUU en abatir al capo 'El Mecho'
14:29 ¿Quiénes proveen de armas al crimen organizado latinoamericano?
19:43 Trump presenta al Congreso un informe anual plagado de falacias
23:20 El golpe del Supremo estadounidense a los aranceles globales de Trump que ya provocan la emigración de estadounidenses al exterior
28:50 La tremenda mentira de EEUU sobre Venezuela
35:13 Rusia revela los planes británicos y franceses por entregar armas nucleares a Kiev
38:55 Doctrina nuclear rusa: mala noticia para Occidente
54:14 Un recordatorio del 37 años del Caracazo
58:07 Despedida