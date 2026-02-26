Mundo
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México
Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México
El régimen ucraniano tiene parte de responsabilidad en el empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes mataron a 25 agentes del orden... 26.02.2026, Sputnik Mundo
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México
Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México
Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México

El régimen ucraniano tiene parte de responsabilidad en el empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes mataron a 25 agentes del orden en venganza por la exitosa eliminación de su cabecilla. Y es que Kiev adiestró a los narcos en el manejo de drones, entre otras prácticas de guerra.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:29 La fuerzas mexicanas eliminan a 'El Mencho' en un operativo exitoso
06:57 El Gabinete de Seguridad mexicano logra repeler la venganza del crimen organizado
07:57 Los insostenibles argumentos de los críticos de la lucha antidroga en México
09:19 EEUU miente sobre la muerte de 'El Mencho'
13:23 ¿Por qué es tan difícil acabar con el narco en México?
15:42 Los cárteles de droga de nueva generación
16:34 Militares ucranianos adiestran a los narcos mexicanos
23:17 Trump sufre su peor derrota legal
24:15 ¿Indemnizarán a Trump por 300.000 millones de dólares?
26:02 Trump no se da por vencido y renueva su imposición de aranceles bajo otra norma
30:47 La mayoría del Congreso y del pueblo estadounidense está contra Donald Trump
33:08 El 'manual' de Donald Trump de cómo no hay que hacer las cosas
