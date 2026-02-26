Cómo Ucrania actúa contra la seguridad de México
© Sputnik
Síguenos en
El régimen ucraniano tiene parte de responsabilidad en el empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes mataron a 25 agentes del orden en venganza por la exitosa eliminación de su cabecilla. Y es que Kiev adiestró a los narcos en el manejo de drones, entre otras prácticas de guerra.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Introducción del programa
01:29 La fuerzas mexicanas eliminan a 'El Mencho' en un operativo exitoso
06:57 El Gabinete de Seguridad mexicano logra repeler la venganza del crimen organizado
07:57 Los insostenibles argumentos de los críticos de la lucha antidroga en México
09:19 EEUU miente sobre la muerte de 'El Mencho'
13:23 ¿Por qué es tan difícil acabar con el narco en México?
15:42 Los cárteles de droga de nueva generación
16:34 Militares ucranianos adiestran a los narcos mexicanos
23:17 Trump sufre su peor derrota legal
24:15 ¿Indemnizarán a Trump por 300.000 millones de dólares?
26:02 Trump no se da por vencido y renueva su imposición de aranceles bajo otra norma
30:47 La mayoría del Congreso y del pueblo estadounidense está contra Donald Trump
33:08 El 'manual' de Donald Trump de cómo no hay que hacer las cosas