Este sector se posicionó como uno de los principales impulsores de la economía panameña

De acuerdo con el Informe Económico Ejecutivo Mensual de enero de 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la actividad logística... 25.02.2026, Sputnik Mundo

La actividad logística representa actualmente el 11,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, consolidándose como uno de los principales motores del desempeño económico del país, según el Informe Económico Ejecutivo Mensual de enero de 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).El gremio empresarial señaló que el liderazgo logístico panameño ya no dependerá únicamente del aumento en volumen o capacidad operativa, sino de factores estructurales como la productividad, la digitalización y la competitividad institucional frente a otros hubs regionales.Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el informe detalla que el PIB de la actividad logística —que incluye transporte, almacenamiento y correo— pasó de 6.887 millones de dólares en 2018 a 9.613,1 millones en 2024, lo que representa un crecimiento acumulado de 39,6%. En ese mismo periodo, su participación en la economía nacional aumentó de 10,2% a 11,8%.Entre enero y septiembre de 2025, la actividad logística acumuló 8.367,1 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 15,3%, explicando 27,8% del incremento del PIB real en ese lapso, evidencia de su incidencia directa en el dinamismo reciente del país.El desempeño estuvo respaldado por la actividad portuaria y marítima. En 2025, el sistema portuario movilizó 9 millones 839.938 TEU (unidad que sirve para medir la actividad portuaria), un aumento de 3,6%, con 59% del movimiento concentrado en el Caribe y 41% en el Pacífico. Además, el 89% de las operaciones correspondió a trasbordo, reflejando la integración de Panamá en las cadenas globales de comercio.Por su parte, el Canal de Panamá cerró el año fiscal 2025 con 13.404 tránsitos, un alza de 19,3%, ingresos por 5,705 millones de dólares y una ganancia neta preliminar de 4,134 millones. Actualmente, entre 5% y 6% del comercio marítimo mundial transita por la vía interoceánica, que conecta 180 rutas y 1,920 puertos en 170 países.“La logística ya no es solo infraestructura, es productividad. Hoy aporta 11,8% al PIB y explica más de una cuarta parte del crecimiento reciente", afirmó la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, quien subrayó que el siguiente salto competitivo dependerá de modernización institucional, facilitación comercial, interoperabilidad digital y fortalecimiento del capital humano especializado.

