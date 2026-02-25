Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
El génesis estadounidense del narcotráfico en América
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
El génesis estadounidense del narcotráfico en América
El génesis estadounidense del narcotráfico en América

15:00 GMT 25.02.2026
Washington exporta la guerra contra el narcotráfico al resto de América, desestabilizando a países del continente. No obstante, la raíz del problema radica en EEUU, donde existe una inmensa demanda y las redes de distribución operan abiertamente. Sin embargo, el poder estadounidense no se apresura a combatirlo dentro de su propio territorio.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00 Avances e introducción del programa
03:10 El génesis estadounidense del narcotráfico en América
07:43 Por qué a EEUU no le conviene que México sea un país próspero y seguro
15:05 Cómo Rusia supo eliminar el crimen organizado y la inseguridad de los años 1990
21:22 Qué se habla en Rusia sobre el plan de paz de Trump para Gaza
28:12 El mal ejemplo de cómo EEUU e Israel se aprovechan de las divisiones internas de Palestina
31:44 Las raíces históricas de la rusofobia de Polonia
35:47 Cuánto invirtió la URSS para reconstruir Polonia de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial
39:48 Por qué Rusia nunca quiso ni aspira conquistar Europa
44:08 Despedida
