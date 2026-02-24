https://noticiaslatam.lat/20260224/recesion-y-aluvion-de-importaciones-el-coctel-que-presiona-la-produccion-y-el-empleo-en-argentina-1171713264.html

Recesión y aluvión de importaciones: el cóctel que presiona la producción y el empleo en Argentina

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. El cierre de FATE, el fabricante argentino de neumáticos con 80 años de historia, condensó en un solo caso un fenómeno más amplio: en un contexto de demanda interna debilitada, el fuerte aumento de las importaciones producto de la apertura comercial impulsada por el Gobierno está desplazando producción local en sectores intensivos en empleo. Hoy, el 75% de los neumáticos que se venden en el país son importados.En 2025, la importación de cubiertas para autos livianos creció 42% y la de vehículos pesados, 38%, según datos de la consultora Analytica. La baja de aranceles —del 35% al 16%—, la eliminación de Impuesto y la flexibilización de los controles configuraron un nuevo escenario competitivo.El salto no se limitó a los neumáticos. En 2025, las importaciones totales crecieron 25% interanual en valor, de acuerdo con la consultora PxQ. Desde agosto de 2024, las compras externas aumentaron 35%, mientras el Índice de Producción Industrial acumuló una caída de 4%. La brecha entre el avance de las importaciones y el retroceso fabril expone el cambio en la dinámica productiva.La composición del aumento es clave. Según el Observatorio de Importaciones de la Asamblea de pequeños y medianos empresarios, en diciembre de 2025 los bienes finales importados se ubicaron 44,4% por encima de enero de 2024, mientras que los bienes intermedios crecieron apenas 8,8%. Es decir, el crecimiento no respondió a un proceso de expansión industrial, sino a una mayor presencia de productos terminados del exterior en el mercado interno.En paralelo, el auge del comercio electrónico transfronterizo impulsó un alza de más del 270% en las compras "puerta a puerta". En varios segmentos, la apertura actuó como ancla de precios: la ropa, por ejemplo, se abarató 32,7% en términos reales. Sin embargo, el impacto sobre el entramado industrial fue inmediato.Además de FATE, otras compañías cerraron o achicaron plantas. La estadounidense Whirlpool, líder en el segmento de electrodomésticos de línea blanca, clausuró su planta en la provincia de Buenos Aires para reemplazar lo producido por importaciones desde Brasil. TN Platex, la hilandera más grande del país, solicitó un concurso de acreedores tras cerrar su planta en Tucumán (norte) y recortar producción en otras provincias. En metalurgia, la emblemática firma local Essen redujo actividad y avanzó en el ensamblaje de piezas importadas.El efecto agregado es visible en los datos nacionales. Entre 2024 y 2025 cerraron más de 22.000 empresas en suelo argentino y se perdieron 192.000 puestos de trabajo asalariado privado registrado, según cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La industria manufacturera explicó una parte sustancial de esa caída, junto con la construcción.Mientras tanto, el empleo formal retrocedió 2% interanual y creció el trabajo no registrado y el cuentapropismo. Desde noviembre de 2023 se sumaron más de 137.000 monotributistas, lo que refleja una recomposición del mercado laboral hacia modalidades más precarias o de menor estabilidad.La mayor parte de la pérdida de empleo industrial se concentró en los principales polos productivos de la nación: la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (centro). En contraste, las provincias ligadas a Vaca Muerta o a la minería mostraron comportamientos más favorables, aunque con una escala incapaz de compensar el retroceso fabril en los grandes centros urbanos.El trasfondo es una economía que crece, pero apoyada en sectores de menor intensidad laboral. En 2025, el PIB habría avanzado cerca de 4%, impulsado por el agro, la intermediación financiera y los hidrocarburos y la minería. Sin embargo, esos sectores no expandieron su dotación de personal al mismo ritmo y, en algunos casos, incluso redujeron empleo formal.Una espada de Damocles sobre la industria"Dada la facilitación de importaciones —que no es una apertura porque Argentina no estaba cerrada—, hoy tenemos una avalancha en casi todas las cadenas de valor", dijo a Sputnik Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Según el experto, la eliminación de licencias y controles "aceleró el ingreso de bienes manufacturados en sectores trabajo-intensivos".Fernández remarcó que en 2025 varias ramas "redujeron entre 30% y 40% sus niveles de producción y ventas". "Fue un año terrible y el 2026 arranca igual", espetó. A su juicio, la rentabilidad quedó "pulverizada" ante la imposibilidad de trasladar plenamente los costos a precios."Estamos prácticamente trabajando al costo", señaló. En ese contexto, sostuvo que muchas empresas "siguen operando básicamente para sostener empleo e inversiones, aun sin márgenes de ganancia". Para el dirigente, "la situación prácticamente es terminal para muchas empresas del entramado productivo local". "Queremos sentarnos a buscar soluciones", planteó.El costo socialEl correlato en el empleo es elocuente. "Estamos hablando de casi 200.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado que se perdieron en dos años", explicó a Sputnik Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). A su juicio, desde mediados de 2025, el descenso del empleo se concentra en industria y comercio, sectores menos procíclicos que la construcción y donde los despidos reflejan decisiones estructurales.Para el economista, no hay señales de una recuperación agregada del empleo en el corto plazo."El crecimiento económico por sí solo no garantiza empleo", advirtió especialmente si los sectores que lideran la expansión son capitales intensivos. En ese contexto, describió una "tormenta perfecta" contra la producción nacional: menor mercado interno, apreciación cambiaria y mayor competencia externa, lo que repercute directamente en el empleo formal."Minería, energía y agro demandan mucho capital y poca fuerza de trabajo", resumió. Sin políticas industriales que desarrollen cadenas de proveedores locales, sostiene, el dinamismo de esos sectores "difícilmente compense la pérdida de empleo industrial en los grandes centros urbanos".

