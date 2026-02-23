https://noticiaslatam.lat/20260223/unos-25-guardias-nacionales-de-mexico-mueren-en-la-operacion-en-la-que-fue-abatido-el-jefe-del-cjng-1171700567.html

Unos 25 guardias nacionales de México mueren en la operación en la que fue abatido el jefe del CJNG, según el Gobierno

Al menos 25 guardias nacionales de México fallecieron durante la operación en la que fue abatido el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio... 23.02.2026, Sputnik Mundo

"Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad en Jalisco. Se registraron seis agresiones donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado (…), y perdió la vida una mujer (civil)", comunicó en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública que encabeza ese gabinete de mandos civiles y militares.A su vez, el secretario de la Defensa del país, el general Ricardo Trevilla Trejo, expresó con voz entrecortada un sentido pésame a las familias de los caídos.Además, detalló que en el enfrentamiento murieron al menos ocho delincuentes.El 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional de México anunció un operativo para capturar a Mencho, quien murió a causa de heridas sufridas mientras era trasladado a Ciudad de México. Posteriormente, se registraron incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y ataques contra fuerzas de seguridad en decenas de ciudades y municipios del país norteamericano.

